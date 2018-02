BMW M4 CS chega em versão limitada

08:31 · 21.02.2018

O novo BMW M4 CS acaba de desembarcar no Brasil, o mais potente BMW Série 4 homologado para rodar nas ruas. Equipado com um motor de seis cilindros em linha, de 2.979 cm³ e 24 válvulas, capaz de entregar 460 cv e 600 Nm de torque máximo, chega ao mercado nacional como edição limitada em seis unidades, com preço público sugerido de R$ 663.950.

Produzido na fábrica da BMW de Munique, na Alemanha, ele marca a introdução de uma nova nomenclatura para os modelos BMW M. Ele preenche o espaço entre o BMW M4 Coupé e o M4 GTS, versão desenvolvida para o uso em circuitos fechados.

O motor de alta performance teve sua potência elevada para 460 cv, o que significa 29 cv a mais que o motor do BMW M4 convencional. Graças à tecnologia M TwinPower Turbo, o BMW M4 CS acelera do 0 aos 100 km/h em apenas 3,9 segundos. A velocidade máxima do cupê, equipado de série com o Pacote M Driver, é de 280 km/h, limitados eletronicamente.

Ele vem equipado com transmissão de dupla embreagem M DKG, de sete marchas e sistema Drivelogic. Este câmbio é refrigerado a óleo e permite engatar as marchas automaticamente, ou se preferir, trocá-las manualmente por meio das hastes posicionadas atrás do volante. As mudanças de marcha ocorrem em frações de segundo e sem interrupção do fluxo de torque. Ao mesmo tempo, a sétima marcha possui relação longa para manter as rotações baixas e minimizar o consumo de combustível em deslocamentos mais longos.

A suspensão do novo BMW M4 CS é extremamente leve, com componentes feitos de alumínio forjado nos eixos dianteiro e traseiro. Isso contribui para a estabilidade do veículo além de beneficiar sua dirigibilidade.

Os sistemas de controle para a suspensão Adaptive M, DSC e Active M Differential foram modificados de acordo com os requisitos dinâmicos do BMW M4 CS assim como a configuração da direção eletromecânica. O condutor tem a opção de ajustar as configurações da direção e suspensão às suas preferências pessoais ou às demandas da rota em questão.

Para isso, ele pode selecionar um dos três modos de condução (Comfort, Sport e Sport+) com o toque de um botão. Embora o modo Comfort seja particularmente adequado às condições de estrada precárias, a condução urbana e viagens curtas, o Sport é ideal para os motoristas interessados em acelerar por trajetos rústicos. E para aqueles que preferem pisar fundo em circuitos fechados, o modo Sport+ abrirá caminho para tempos de volta cada vez mais rápidos. O Sport+ gerencia todos os sistemas relevantes para oferecer a melhor dinâmica possível.

E para compor o design, rodas de liga leve de 19 e 20 polegadas, dianteiras e traseiras, respectivamente, assentos esportivos revestidos com Alcantara e couro, faróis de LED duplos de última geração e spoiler dianteiro com grandes entradas de ar e dividido em três seções.