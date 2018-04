BMW lança hoje X2 no Brasil

12:08 · 26.04.2018

O novo BMW X2 começa a ser vendido hoje em toda a rede de concessionárias da BMW no Brasil, com lançamento nacional ocorrendo de forma simultânea em todas as concessionárias BMW no país. O mais novo Sport Activity Coupé (SAC) – ou Cupê de Atividade Esportiva, em português – da montadora alemã será oferecido no mercado nacional em duas versões: sDrive20i GP (R$ 211.950) e sDrive20i M Sport X (R$ 246.950).

“A ação de pré-venda foi um grande sucesso. As 100 unidades disponibilizadas foram comercializadas em apenas alguns dias, o que mostra a aceitação do modelo no mercado brasileiro graças, em grande parte, à sua aparência extrovertida e descolada, ressaltada pelos contornos atléticos e que atraem o público jovem, que reside em grandes metrópoles e vive intensamente um cotidiano totalmente conectado ao mundo digital. Esse desempenho tem superado nossas expectativas e não temos dúvidas de que continuaremos nos surpreendendo positivamente com o novo BMW X2, modelo que chega ao Brasil esbanjando jovialidade, ousadia e inovações tecnológicas”, prevê Nina Dragone, Diretora de Marketing e Produto da BMW do Brasil.

Produzido em Regensburg, na Alemanha, o modelo foi mostrado ainda como conceito no Salão do Automóvel de São Paulo de 2016, e revelado na versão de produção em janeiro deste ano durante o Salão do Automóvel de Detroit, nos Estados Unidos.

Dinâmico, eficiente e potente

O novo BMW X2 vem equipado com um propulsor de quatro cilindros em linha, com tecnologia TwinPower Turbo, movido a gasolina, de 1.998 cm³ e capaz de entregar 192 cavalos entre 5.000 e 6.000 rpm, e 280 Nm de torque, entre 1.350 e 4.600 rpm. O SAC vem com o inédito câmbio DCG (Dual Clutch Gear) de dupla embreagem, com sete marchas e alavancas atrás do volante. Esta tecnologia, herdada das pistas de corrida, permite realizar trocas de marcha de forma mais rápida e sem interrupção de torque. O condutor pode manter o acelerador pressionado enquanto o sistema de gerenciamento da transmissão ajusta os pontos de mudança de maneira precisa, em frações de segundo.