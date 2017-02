BMW estreia Série 5 Touring em Genebra

12:21 · 02.02.2017 / atualizado às 15:07

Novo BMW M4 vem com o motor de seis cilindros com a tecnologia M TwinPower Turbo, com potência de 431 cv

O 87ª Salão Internacional do Automóvel de Genebra servirá de palco para a estreia mundial do novo BMW Série 5 Touring e do novo BMW M4. O evento será realizado entre os dias 9 e 19 de março, no Palácio de Exposições Palexpo, na cidade suíça. Começando pela nova versão do Série 5, em comparação ao modelo anterior, o novo Touring exibe dimensões externas ligeiramente maiores, que proporcionam ganho de espaço significativo para passageiros e carga. A experiência acústica e o nível de conforto a bordo para os ocupantes do banco traseiro também foram aprimorados.

Mesmo com todos os assentos ocupados, o novo Série 5 Touring ainda está apto para acomodar 570 litros de bagagens, ou, mais precisamente, 10 litros a mais que a capacidade de seu antecessor. E o espaço para bagagem pode ser ampliado para até 1.700 litros – 30 litros adicionais –, caso necessário. A carga útil máxima também é consideravelmente superior. A flexibilidade interna do modelo foi aperfeiçoada com uma série de detalhes práticos. O painel das portas, por exemplo, passa a acomodar garrafas de até 1 litro, e os porta-copos do console central, agora, comportam volumes maiores.

O encosto do banco traseiro, dobrável na proporção 40/20/40, por sua vez, pode ser rebaixado com apenas o toque de um botão localizado no porta-malas. E este recurso, que é oferecido como opcional, pode vir com regulagem do ângulo de inclinação. A tampa do compartimento de carga e a rede de separação podem ser guardadas em repartições sob o piso do porta-malas. Dispositivos como a abertura independente da janela traseira e a abertura automática da tampa traseira também são oferecidos como itens de série. Já o sistema Comfort Access, que inclui a função de abertura inteligente, em que um sensor detecta o movimento do pé sob o para-choque traseiro para abrir e fechar a porta automaticamente, é disponibilizado como opcional.

As vendas começam em junho de 2017 e ele será disponibilizado em quatro opções de motores de última geração com tecnologia TwinPower Turbo. Duas versões são movidas a gasolina: um quatro cilindros, 2.0 litros, com 252 cv e torque de 350 Nm; e um seis cilindros, 3.0 litros, com 340 cv e 450 Nm de torque. As outras duas são a diesel – um quatro cilindros, 2.0 l, capaz de entregar 190 cv e 400 Nm de torque; e um seis cilindros, 3.0 l, capaz de gerar 265 cv e 620 Nm de torque.

Entre os opcionais, destacam-se amortecedores com controle dinâmico, sistema de direção adaptativa com estabilização antirrolagem ativa da carroceria, rodas direcionais traseiras – agora também disponíveis para tração xDrive – e suspensão M Sport. O painel e os dispositivos operacionais agora abrangem um monitor sensível ao toque e sensores de controle por gestos, além dos novos sistemas de assistência ao motorista, como o assistente de direção com monitoramento de mudança de faixa, que representam mais um passo rumo à condução autônoma.

O controle de estacionamento remoto também é outro dispositivo disponível no novo BMW Série 5 Touring, assim como recursos de conectividade inteligente e que incluem, entre outros serviços, o inovador On-Street Parking Information, que auxilia o motorista a encontrar o local ideal para estacionar o carro.

BMW M4

O Coupé e sua versão conversível agora contam com lanternas traseiras em full-LED, que foram redesenhadas recentemente e exibem apelo mais tecnológico. Além disso, diversos retoques de estilo foram agregados à mais esportiva das versões do BMW Série 4 para dar à sua cabine um visual ainda mais sofisticado. As duas variantes do BMW M4 também contam com uma opção mais atualizada do sistema de navegação Professional, além de outros recursos ConnectedDrive.

O BMW M4 Coupé e o BMW M4 Cabrio oferecem a alta performance de um carro esportivo aliada à praticidade para o dia a dia. Ambos contam com o motor de seis cilindros com a tecnologia M TwinPower Turbo, com potência de 431 cv, que garante uma performance excepcional.