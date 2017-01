BMW encerra 2016 na liderança do segmento premium

07:10 · 17.01.2017

“Apesar do desafiador momento econômico no Brasil em 2016, trabalhamos para ampliar as atividades da fábrica de automóveis em Araquari (SC)", aponta Helder Boavida, presidente e CEO do BMW Group Brasil

As vendas em 2016 não foram só tristeza para as montadoras. Mesmo com quase 4 mil unidades a menos no acumulado, comparado a 2015, a BMW subiu duas posições na lista de marcas automotivas, ficando em 14º lugar na Fenabrave (Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores). Mais do que isso, encerrou o ano passado como a mais vendida do segmento premium no Brasil, de acordo com os dados da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).

Com 11.860 unidades licenciadas, a BMW superou as também alemãs Audi e Mercedes-Benz, de acordo com a entidade. Nos últimos sete anos, a BMW liderou seis vezes o mercado automotivo premium nacional.

“O BMW Group investe em uma estratégia de longo prazo, com foco no crescimento sustentável de suas operações e na máxima qualidade de seus produtos, serviços e também no atendimento ao cliente. A preocupação constante com a excelência é o que impulsiona a marca em meio a um mercado tão competitivo como o segmento de automóveis premium no Brasil”, afirma Helder Boavida, presidente e CEO do BMW Group Brasil.

Em 2016, trabalharam para ampliar as atividades da fábrica de automóveis em Araquari (SC), com a exportação do BMW X1 aos Estados Unidos e com a nacionalização do BMW X4. Também inauguraram uma nova fábrica de motocicletas, em Manaus. "Para 2017, a prioridade continua sendo a satisfação de nossos clientes", finaliza o executivo.

No mundo, a empresa vendeu um total de 2.367.603 veículos, um aumento de 5,3% no comparativo com o ano anterior."À medida que nossa linha de modelos se expandiu, nossas vendas também estão crescendo", comentou dr. Ian Robertson, membro do Conselho de Administração da BMW AG, responsável pelas vendas e marketing da BMW, durante o Salão Internacional do Automóvel de Detroit. "Apesar das adversidades em alguns mercados, nossa política de vendas globais equilibradas valeu a pena, pois aumentamos nossas vendas em todo o mundo, mês a mês", explicou. “As vendas de nossos veículos elétricos têm sido particularmente positivas, com mais de 62 mil unidades entregues em 2016. Estou confiante de que podemos continuar crescendo de maneira rentável em 2017", finalizou o executivo.