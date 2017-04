BMW convoca para recall da junta do eixo cardã

07:30 · 06.04.2017

BMW alerta aos proprietários dos modelos 135i Coupé M Sport, 335i M Sport, 335i Cabrio M Sport, 535i M Sport, 535i GT, M Coupé e Z4 35i, produzidos entre 21 de janeiro de 2011 e 28 de abril de 2011, a comparecerem a uma concessionária autorizada da marca para a verificação e, se necessário, a substituição da junta do eixo cardã.

Até o momento, segundo a empresa, não houve nenhum acidente no Brasil envolvendo os 152 veículos afetados por este recall. No entanto, a junta do eixo cardã pode não apresentar resistência suficiente e, caso apresente falha, pode haver quebra do componente e, consequentemente, risco de o eixo cardã se soltar. Com isso, o automóvel pode apresentar redução gradativa de velocidade até parar. Neste caso, não se descarta a possibilidade de ocorrência de danos físicos e materiais aos ocupantes do veículo e a terceiros.

Os atendimentos começam no dia 17 de abril. O reparo é gratuito e tem duração de aproximadamente 2 horas e 15 minutos.

Os chassis não sequenciais envolvidos são:

135i Coupé M Sport

VM03855 a VM04129

335i Cabrio M Sport

E613698 a E766768

335i M Sport

A998319 a A998452

535i GT

C902387 a C903643

535i M Sport

C947877 a C948760

M Coupé

VP74998 a VP75158

Z4 35i

E375350 a E375485