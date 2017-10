BMW apresenta opções infantis de presentes para o Dia das Crianças

13:59 · 10.10.2017 / atualizado às 14:02

O Dia das Crianças está chegando e a BMW preparou uma série de novidades em sua linha de produtos Lifestyle Kids aos pais que quiserem presentear os seus filhos com um brinquedo produzido com toda a qualidade premium da marca.

Os pequenos fãs vão se divertir com o Baby Racer (R$ 999), um carrinho inspirado nos modelos esportivos da marca e fabricados na Alemanha em plástico resistente e não tóxico. Indicado para crianças de 1 a 3 anos, ele vem com volante de fácil manuseio, logotipo BMW, buzina e pneus de borracha macios, projetados para minimizar ruídos. Se o tráfego estiver intenso dentro de casa, um semáforo infantil (R$ 174) e o kit com quatro cones (R$ 94) ajudam a organizar a brincadeira e ainda ensinam aos pequenos as regras de trânsito.

Às crianças que preferem desafios mentais estão disponíveis diversas opções de entretenimento, entre elas o quebra-cabeças, com a ilustração do esportivo BMW M4 (R$ 141), e o BMW jogo da memória (R$ 106), que traz 40 cartas com imagens de modelos da marca bávara guardadas em uma embalagem com a aparência de uma pilha de pneus.

Para os mais aventureiros, a linha completa de bicicletas oferece desde modelos dobráveis da MINI (a partir de R$ 4.456) até a BMW Bike Cruise, uma super bicicleta urbana em alumínio hidroformado, que possui 30 marchas e freios a disco hidráulicos, nas cores azul e branca (R$ 8.314).

Aos pequenos "fashionistas", as camisetas MINI T-Shirt (R$ 159) possuem cores vibrantes, enquanto a Camiseta Kids Interactive BMW i, com ilustrações do BMW i8 e do BMW i3, é acompanhada de um kit criativo para colorir a própria camiseta e brincar! (R$ 276).

"Temos muito orgulho em anunciar os produtos do Lifestyle para o Dia das Crianças. Além de trazerem no DNA a nossa reconhecida qualidade premium, eles transmitem a paixão por velocidade característica da marca", comenta Marcio Filho, gerente sênior de Desenvolvimento de Negócios do Pós-Vendas das marcas BMW e MINI.

Os produtos Lifestyle da Coleção BMW Kids foram desenvolvidos para emocionar os pequenos fãs da marca, de diferentes faixas etárias. Os brinquedos são certificados no Brasil pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e são comercializados exclusivamente nas concessionárias autorizadas.