BMW antecipa novidades do Salão de Genebra

10:37 · 26.02.2018

Novo BMW X4 BMW X4 por dentro com sistema BMW ConnectedDrive

A BMW confirma a apresentação dos novos BMW X4 e M3 CS na 88ª edição do Salão Internacional de Genebra, a ser realizada entre os dias 8 e 18 de março, na cidade suíça. A versão renovada do cupê debutará no Brasil no fim deste ano

O novo BMW X4 traz as últimas atualizações do sistema BMW ConnectedDrive e sua dinâmica de condução foi significativamente aprimorada graças à inclusão de itens como suspensão M Sport, direção esportiva e sistema de freios M Sport. A gama do novo SAC (Cupê de Atividade Esportiva) médio também ganha duas novas opções BMW M Performance equipadas com motores de seis cilindros e diferencial M Sport.

Anunciado pela BMW em novembro último, o novo M3 CS, por sua vez, faz em Genebra, a sua estreia europeia. Variante de alto desempenho do sedã premium mais vendido do mundo e disponibilizado em edição especial e limitada, o M3 CS baseia-se na tradição de 30 anos de desenvolvimento de versões especiais inspiradas no BMW M3 e dotados de motores esportivos particularmente potentes.

O M3 CS vem com um motor de seis cilindros em linha BMW M TwinPower Turbo com 460 cv, pacote M Driver, suspensão adaptativa M e pneus de alta performance de série.

A BMW também aproveitará o evento suíço para mostrar o novo SAC compacto X2, que chega ao Brasil no segundo trimestre deste ano, as versões atualizadas do Série 2 Active Tourer e Gran Tourer e o esportivo híbrido i8 Roadster, que fará sua primeira aparição na Europa.