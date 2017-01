Audi revela novo A3 sedan

12:43 · 19.01.2017 / atualizado às 13:13

O modelo passa a contar com volante e alavanca de seta semelhante à do A4, novos difusores de ar, console central com mudança nos botões de acesso ao sistema MMI (media music interface) e duas entradas USB, que dispensam o uso do cabo adaptador. Todas as luzes internas são agora de LEDs.

A estrutura de menus no sistema MMI foi redesenhada, passando a ter o mesmo visual dos modelos TT, A4 e Q7. Na tela eletricamente rebatível de sete polegadas, a operação é baseada em smartphones. A peça central do terminal é o botão redondo giratório, cujo anel tem iluminação branca na versão superior. Acima e ao lado do controle rotativo estão alternadores e botões com os quais o motorista pode navegar na nova estrutura de menu. O controle de voz aprimorado para rádio, mídia e telefone agora também entende muitas frases da linguagem cotidiana.



Por meio da entrada USB, telefones celulares com os sistemas operacionais iOS e Android podem se conectar com o carro por meio do Audi smartphone interface. O sistema permite que certos aplicativos funcionem diretamente na tela do veículo.



Novas linhas de equipamentos



Embora quase nenhuma alteração tenha sido feita às dimensões – 4,24 metros de comprimento e distância entre-eixos de 2,60 metros – o novo A3 tem visual mais esportivo e expressivo. A dianteira traz elementos que remetem ao “irmão maior” A4, com a grade Singleframe ampliada e com contornos mais nítidos e os faróis que trazem recortes afiados na borda inferior.



A traseira acentua a largura do novo A3 com o desenho das luzes horizontais iluminadas e a linha de separação acima do difusor redesenhado. Outra novidade é o desenho das rodas, que agora trazem cinco raios.





Performance e eficiência com a tecnologia flex



As versões Attraction e Ambiente contam com o motor 1.4 TFSI Flex produzido no Brasil, com 150 cv de potência e 250 Nm de torque disponível a apenas 1.500 rpm, otimizando o desempenho nas condições de uso mais frequentes, ou seja, no trânsito urbano, em velocidades moderadas. Um detalhe importante é que os valores de desempenho do motor são idênticos tanto com etanol puro como com gasolina.



O motor com injeção direta de combustível na câmara de combustão tem seu desempenho potencializado pelo câmbio automático Tiptronic de seis velocidades, que oferece a possibilidade de trocas de marchas de forma manual por meio da alavanca seletora ou pelas shift paddles posicionadas atrás do volante. Esse conjunto mecânico de alta eficiência leva o A3 Sedan da imobilidade aos 100 km/h em 8,8 segundos. A velocidade máxima é de 215 km/h.



Uma vantagem da injeção direta de combustível é que não há necessidade de adoção de nenhum sistema auxiliar para partida a frio com etanol, nem mesmo para pré-aquecimento do combustível. A altíssima pressão de entrada do etanol na câmara de combustão e a possibilidade de dosar eletronicamente a mistura ar-combustível garante uma partida sem dificuldades mesmo nos dias mais frios.



Rigidez, baixo peso, acústica, segurança e excelente aerodinâmica



A construção leve é um dos conceitos fundamentais do projeto do A3 Sedan, o que levou à utilização de uma ampla variedade de materiais combinados conforme as solicitações de cada parte do chassi, suspensão e carroceria.



Peças de aço de alta resistência, temperadas na própria matriz onde são moldadas, constituem 26% da carroceria do A3 Sedan. Elas são aquecidas até cerca de 1.000o C e, em seguida, resfriadas a aproximadamente 200o C, em uma prensa de estampagem refrigerada a água. Esse processo cria uma estrutura de ferro e carbono com excepcional resistência à tensão. Assim, as peças que utilizam esses aços de alta tecnologia podem ter paredes estreitas e, consequentemente, menor peso.





Componentes temperados nas matrizes são usados na transição entre a dianteira do carro e a célula de passageiros, nas colunas A, no arco do teto, túnel central, soleiras laterais e painéis do assoalho. As colunas B também são feitas de aço temperado na matriz. Suas seções inferiores são mais flexíveis que as mais altas, já que a energia de uma colisão lateral precisa ser absorvida nesta região. A Audi aplica aços de alta resistência em muitas outras áreas da carroceria, como nos elementos longitudinais e nas colunas C. Uma peça conhecida como 'tailored rolled blank' une o assoalho com a seção posterior da carroceria: uma chapa única de metal com onze segmentos individuais e cinco diferentes espessuras.



Além disso, o capô, a subestrutura do eixo dianteiro e a seção absorvedora de impactos atrás do para-choque dianteiro e da plataforma traseira são feitas de alumínio. No conjunto, esses componentes de liga leve economizam 12 quilos, o que favorece a distribuição de carga entre os eixos. O suporte do eixo dianteiro é feito de plástico de alta resistência.



Graças aos amplos recursos dedicados pela Audi à manufatura da carroceria, o A3 Sedan possui excelente rigidez torcional estática e dinâmica. Isso contribui para a alta precisão na fabricação do veículo e para um interior silencioso. O para-brisa com isolamento acústico é equipamento de série, assim como a dupla vedação envolvente que minimiza o ruído do vento nas portas e janelas. Os espelhos externos foram também projetados visando a redução do nível de ruído interno. Materiais isolantes acústicos no interior, principalmente na peça moldada entre o assoalho e o carpete, são leves e, ao mesmo tempo, altamente eficientes.



O A3 Sedan também oferece ótimos resultados em termos de segurança passiva. Em uma colisão dianteira, a travessa frontal distribui as forças para os dois membros laterais, que passam por uma deformação programada para dissipá-las. Outras zonas de deformação incluem a subestrutura do eixo dianteiro e a parte superior dos para-lamas. Em caso de impacto lateral, os componentes de aço moldado a quente nas soleiras e colunas B proporcionam excelente proteção aos ocupantes. Já em uma colisão traseira, os elementos transversais do para-choque transferem a tensão para os grandes membros longitudinais.



O modelo apresenta ainda coeficiente de arrasto (Cx) de apenas 0,30 graças, em parte, ao acabamento nas áreas não visíveis. Coberturas de plástico reforçado com fibra de vidro revestem a parte inferior da carroceria até a altura das colunas B. Essas coberturas protegem as chapas metálicas e o motor contra impactos e corrosão, ao mesmo tempo em que absorvem vibrações. Um pequeno defletor à frente de cada roda ajuda a minimizar a perda de fluxo de ar. O assoalho externo reduz o arrasto aerodinâmico total em cerca de 12%.

Chassi: alto padrão da engenharia automotiva



Com um design complexo e ajuste equilibrado, o chassi do A3 Sedan atende aos mais altos padrões da engenharia automotiva. Tudo começa pela distribuição de pesos otimizada, facilitada pelo fato de o eixo dianteiro estar posicionado bem à frente no carro. A suspensão dianteira é tipo McPherson, com braços inferiores em V. O subchassi em peça única e os mancais de pivô conjugados aos motores mais potentes são feitos de alumínio. Esses componentes são, em conjunto, seis quilos mais leves que similares de aço. A bitola dianteira é de 1.555 milímetros.



Além de proporcionar conforto e segurança, o sistema de assistência de direção eletromecânica contribui para a eficiência do sedã. Como o motor é montado diretamente na cremalheira, não consome energia quando o carro anda em linha reta. A força de assistência varia de acordo com a velocidade do veículo. Sua redução de 15,3:1 é esportivamente direta e o diâmetro de giro do carro é de apenas 10,9 metros.



As versões Attraction e Ambiente



Com o motor bicombustível, o A3 Sedan continuará sendo oferecido nas versões Attraction e Ambiente, mas traz maior variedade de itens de série e oferta de opcionais. Todas elas se caracterizam pelo conforto e segurança, incluindo, entre outros itens, um total de sete airbags para proteção dos ocupantes – frontais e laterais na dianteira, airbags de cortina para as janelas laterais dianteiras e traseiras e airbag para proteção dos joelhos do motorista. Outro item de segurança ativa, presente em todas as versões, é o ESP, controle eletrônico de estabilidade.

A versão de entrada, a Attraction, traz de série ar-condicionado, direção eletromecânica, faróis bi-xenônio com ajuste automático de altura e lavadores, rádio MMI com alto-falantes com conexão via Bluetooth, computador de bordo, sensor de estacionamento traseiro, bancos dianteiros com ajuste de altura, volante multifuncional e alavanca de câmbio revestidos de couro e vidros laterais e traseiro com isolamento térmico.

Há ainda o sistema start-stop para desligamento e partida do motor quando o carro é imobilizado, como em semáforos e congestionamentos – um equipamento que pode fornecer até 10% de economia de combustível, sobretudo nas grandes cidades. O freio de estacionamento tem acionamento eletromecânico e as rodas são de alumínio com 16 polegadas.



A versão intermediária Ambiente soma aos itens de série do Attraction sensores de luz e chuva, para-brisa com faixa colorida cinza e rodas de alumínio aro 17. Um dos diferenciais do A3 Sedan Ambiente é a oferta de opcionais, com dois pacotes de equipamentos: o Design, constituído por bancos de couro sintético, diversos porta-objetos e teto solar panorâmico “Open Sky”, e o pacote Ambiente Plus, que traz controle de velocidade de cruzeiro, espelho retrovisor com função antiofuscante automática, computador de bordo com display colorido, Audi Sound System e pacote de luzes.



PREÇOS (sem frete incluso)

A3 Sedan 1.4 TFSI Flex versão Attraction: R$ 115.190,00

A3 Sedan 1.4 TFSI Flex versão Ambiente: R$ 124.190,00



DADOS TÉCNICOS

Audi A3 Sedan Attraction

Motor: 1.4 Turbo FSI Flex

Tipo: 4 cilindros em linha, transversal

Cilindrada: 1.395 cm³

Potência máxima: 150 cv* entre 4.500 e 5.500 rpm

Torque máximo: 250 Nm* entre 1.500 e 5.500 rpm

Tração: dianteira

Transmissão: Tiptronic, 6 velocidades

Peso: 1.240 kg

Comprimento: 4.456 mm

Largura: 1.796 mm

Altura: 1.416 mm

Distância entre eixos: 2.637 mm

Porta-malas: 425 l

Tanque de combustível: 50 l

Rodas: 16” 7J

Pneus: 205/55 R16

Desempenho

Aceleração: 0-100 km/h: 8,8 s

Velocidade máxima: 215 km/h

* *Tanto com gasolina como com etanol



Audi A3 Sedan Ambiente

Motor: 1.4 Turbo FSI Flex

Tipo: 4 cilindros em linha, transversal

Cilindrada: 1.395 cm³

Potência máxima: 150 cv* entre 4.500 e 5.500 rpm

Torque máximo: 250 Nm* entre 1.500 e 5.500 rpm

Tração: dianteira

Transmissão: Tiptronic, 6 velocidades

Peso: 1.240 kg

Comprimento: 4.456 mm

Largura: 1.796 mm

Altura: 1.416 mm

Distância entre eixos: 2.637 mm

Porta-malas: 425 l

Tanque de combustível: 50 l

Rodas: 17” 7,5J

Pneus: 225/45 R17

Desempenho

Aceleração: 0-100 km/h: 8,8 s

Velocidade máxima: 215 km/h

* *Tanto com gasolina como com etanol