Audi Q5 L estreia na China

16:34 · 27.04.2018

Ele se estende por 4,77 metros de comprimento e oferece espaço de sobra para cinco pessoas e muita bagagem: a Audi apresenta o novo Q5L no Salão de Pequim, que será realizado entre 25 de abril e 4 de maio. A versão alongada do SUV de sucesso é voltada especificamente para os clientes chineses. É possível escolher entre cinco linhas de equipamentos e duas versões do motor 2.0 TFSI – o sistema de tração integral quattro é de série.

Os clientes da Audi na China tradicionalmente valorizam carros com interiores espaçosos e alto prestígio. A marca oferece atualmente três modelos com distância entre-eixos alongada nesse mercado: o A4L, o A6L e o A8L. Agora o Q5L está sendo adicionado a essa linha. Sua estreia mundial ocorre hoje, 25 de abril, no Salão de Pequim, um dos eventos de automóveis mais importantes do mundo.

O Q5L é o primeiro SUV da marca em uma versão longa. Em comparação com sua base original, sua distância entre-eixos e comprimento externo foram aumentados em 88 milímetros. Com isso, o banco traseiro ganhou 110 milímetros adicionais no espaço para os joelhos. Dependendo da posição do sistema do banco traseiro, o volume do compartimento de carga permanece inalterado entre 550 e 1.550 litros.

Os compradores do Q5L podem escolher entre as linhas Vogue, Lifestyle, Design, Sports e Sports plus, dependendo do motor. Elas diferem em muitos detalhes externos e internos. Até mesmo a versão de entrada Vogue é equipada com ar-condicionado automático de três zonas e a Audi smartphone interface a bordo. Já na Lifestyle, o sistema operacional MMI navigation plus e o Audi virtual cockpit são adicionados. As linhas Design, Sports e Sports Plus incluem ainda o sistema de som 3D da Bang & Olufsen.