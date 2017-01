Audi com muitos destaques no Salão de Detroit

11:25 · 10.01.2017 / atualizado às 12:05

A Audi inicia o ano com três destaques: com o conceito Q8, a montadora antecipa o futuro modelo de produção no Salão Internacional do Automóvel de Detroit. Ao mesmo tempo, a marca celebra a estreia mundial do SQ5 TFSI e apresenta ao público as versões A5 e S5 Cabriolet pela primeira vez. Acompanhe mais da cobertura do Diário do Nordeste no Salão de Detroit no Instagram (@diariodonordeste).

Uma síntese de cupê e SUV: o conceito Q8

Prestígio e esportividade insuperáveis – isso é o que o conceito Q8 representa. O modelo combina o amplo espaço típico de um SUV com o estilo emocional de um cupê. A Audi no segmento de SUVs full-size com esse carro. Ao mesmo tempo a marca oferece uma prévia da futura direção de design com o conceito. Muitos elementos remetem ao Ur-quattro original dos anos 1980, incluindo as excepcionalmente largas e planas colunas C, bem como os para-lamas robustos e poderosos. Apesar da linha de teto reta, o protótipo oferece bastante espaço para quatro pessoas, além de bagagens. Linhas amplas emprestam ao interior um ambiente esportivo e elegante.

O novo conceito de controles é baseado em amplas telas sensíveis ao toque, complementadas por um Audi virtual cockpit aprimorado e um head-up display que usa tecnologia inteligente de realidade aumentada para mesclar indicadores virtuais com o mundo real. Por exemplo, uma seta de navegação aparecerá na mesma posição que uma seta real na rua. Os sistemas de direção e suspensão apresentam tecnologias de ponta em alto volume de produção.

O conjunto mecânico híbrido plug-in poderoso e altamente eficiente do conceito produz um total de 449 cv e 700 Nm de torque. A potência é entregue à estrada por meio da tração integral permanente quattro. Suspensão a ar e freios a disco de cerâmica completam o impressionante pacote tecnológico. O conceito Q8 é a base para um modelo de produção que a Audi lançará no mercado em 2018.

V6 potente e dinâmica superior: O SQ5 TFSI

A versão mais esportiva da linha Q5 celebra sua estreia mundial no Salão de Detroit. O motor 3.0 turbo V6 entrega 354 cv e 500 Nm de torque a apenas 1.370 rpm. Com isso, o SQ5 acelera de 0 a 100 km/h em 5,4 segundos.

A tração integral permanente quattro suporta um comportamento de condução dinâmico aliado à transmissão tiptronic de oito velocidades com trocas suaves. A agilidade do carro é aprimorada com o diferencial esportivo, que distribui efetivamente o torque entre as rodas traseiras, e a direção dinâmica com relações variáveis. Ambos os componentes estão integrados ao sistema de condução dinâmica Audi drive select – assim como o motor, a transmissão e os amortecedores. Isso permite ao motorista ajustar as características do SUV em vários modos.

Opcional, a suspensão a ar oferece o ajuste da altura da suspensão para cada situação específica. Diversos retoques no design e uma lista mais recheada de equipamentos de série diferenciam a versão mais esportiva do Q5 normal, incluindo bancos esportivos S revestidos de couro Alcantara, faróis de LEDs e rodas de alumínio de 20 polegadas com design de cinco raios duplos em forma de estrela. O SQ5 TFSI chegará às concessionárias alemãs em meados de 2017.

Prazer ao dirigir a céu aberto: A5/S5 Cabriolet

A Audi está complementando a família A5. Após o lançamento das versões Coupé e Sportback, a marca apresenta os novos A5 e S5 Cabriolet pela primeira vez em Detroit. Seu design é baseado nas linhas elegantes do Coupé.

A janela traseira ficou mais plana e destaca o visual esportivo, assim como a traseira mais curta e o longo capô com vincos marcantes. A capota de tecido clássica oferece excelente isolamento acústico e agora tem uma nova função: um rápido puxão no interruptor é tudo o que é necessário para abrir ou fechar a capota totalmente automática, mesmo com o carro em movimento, a até 50 km/h.

Também estão incluídos nos novos A5 e S5 Cabriolet os mais recentes recursos tecnológicos de conectividade e sistemas de assistência ao motorista. O sistema quattro empresta ao cabriolet médio tração e condução dinâmica superiores. Amortecedores adaptativos estão disponíveis como opcional e são incorporados ao sistema Audi drive select, que permite ao motorista optar por uma experiência de direção mais esportiva ou focada no conforto. Os novos motores do S5 entregam um desempenho poderoso, com 190 cv nas versões 2.0 TDI e 2.0 TFSI e 354 cv no 3.0 TFSI. Os modelos chegam às revendas europeias em março deste ano.