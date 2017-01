Audi Center Fortaleza tem nova direção

15:20 · 17.01.2017 / atualizado às 15:27

Em Fortaleza a Audi agora tem nova direção. Antes com o Grupo Linhares, agora quem assume a direção é Marcos Dias Branco, um dos sócios do conglomerado empresarial M. Dias Branco.

A partir do dia 20 de janeiro começam a chegar novamente na concessionária os fantásticos carros da marca. A equipe foi mantida e na gerencia comercial permanece o competente e dinâmico André Morais, que bate recorde de vendas na capital cearense. No marketing, mudanças, assumiu Larissa Oliveira, que já fez parte da equipe da Extrema Jaguar Land Rover e também da marca de moda masculina Stalker. Outra novidade é que o novo grupo investiu no enorme terreno vizinho e vai manter um espaço para venda de seminovos premium.