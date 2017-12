Amarok V6 Highline esgota em 24 horas

13:30 · 16.12.2017 / atualizado às 13:49

As 450 primeiras unidades do programa de pré-venda do modelo foram reservadas entre as noites de 5 e 6 de dezembro. Para garantir a reserva da picape, os interessados se cadastraram no hotsite “prevendaamarokv6.vw.com.br” e realizaram o pagamento de um sinal de R$ 10 mil, podendo ser parcelado em até cinco vezes.

Os compradores, além de serem os primeiros a rodar com a picape, ainda disputarão prêmios especiais no game “Arcade Amarok V6”, que podem incluir até mesmo outra Amarok V6 Highline, a partir de janeiro de 2018. O jogo temático de videogame, com desdobramento na vida real do consumidor, vai desafiar os interessados e dar prêmios reais aos participantes.

A ação funciona da seguinte forma: todos os primeiros cadastrados na pré-venda da nova picape, após pagarem o sinal de R$ 10 mil, vão receber um token único e individual. Esta senha dará acesso exclusivo ao “Arcade Amarok V6”, a partir de 15 de janeiro de 2018.

O jogo ocorre em um galpão industrial. Nele, os usuários vão manipular uma garra que movimenta blocos de pedra. Cada um desses blocos esconde um bônus especial, com prêmios que podem incluir até mesmo uma outra Amarok V6 Highline 0 km. Não existe perdedor no Arcade Amarok V6: todos que participarem levarão algum prêmio. Assim, a picape chegará pronta ao comprador, já customizada com o bônus conquistado no desafio online.

Lançamento

O carro chega em fevereiro com o motor 3.0 V6 TDI (turbodiesel) de 225 cv. A Amarok V6 Highline tem configuração de carroceria cabine dupla e extensa lista de itens de série, que inclui recursos como faróis bixenônio com luzes de uso diurno de LEDs, sistema de auxílio ao estacionamento com câmera de ré, sistema de frenagem automática pós-colisão, bancos dianteiros com ajustes elétricos e airbags laterais e os mais modernos recursos de infotainment do mercado.

Ela também chega de série com o sistema de infotainment “Discover Media”, com tela colorida sensível ao toque (“touchscreen”) de 6,33 polegadas, leitor de CD, duas entradas para SD-Card, Aux in e porta USB. É possível parear via Bluetooth dois celulares simultaneamente e operar telefone e áudio (streaming).

A central de infotainment “Discover Media” permite a locução de mensagens de texto (SMS) do celular por meio dos alto-falantes. E mais: é possível responder por meio de comando de voz a mensagem, enviada em formato SMS. Além disso, o “Discover Media” realiza a interface com o sistema de assistência de estacionamento 'Park Pilot', que além de demonstrar a aproximação de obstáculos na dianteira em manobras de estacionamento, transmite (na tela central do console) a imagem da câmera traseira de estacionamento.

O Discover Media traz adicionalmente recurso de navegação que se destaca pela facilidade de uso e interatividade com o painel de instrumentos, possibilitando uma condução mais segura e confortável. Esse sistema também contempla o “MapCare”, que permite a atualização periódica gratuita da base de mapas durante toda a vida do veículo. Fotos, vídeos e músicas em diversos formatos são alguns exemplos de mídias que podem ser “lidas”.