Airbag da moto GL 1800 Gold Wing deve ser substituído

08:09 · 26.01.2017

A Honda convoca os proprietários do modelo GL 1800 Gold Wing a comparecerem a uma das concessionárias, a partir de 01 de fevereiro de 2017, para a substituição preventiva gratuita do insuflador do airbag. Os modelos são de 2012 com chassis finais de CK000003 até CK000082 com produção do dia 23 de fevereiro a 4 de dezembro de 2012.

Em caso de colisão primordialmente frontal de intensidade moderada ou severa, situação em que o acionamento do sistema de airbag é esperado, poderá haver o rompimento da estrutura do insuflador e, eventualmente, ocasionar a projeção de fragmentos metálicos. Em situações extremas, o defeito pode causar, além de danos materiais, lesões graves ou até mesmo fatais aos ocupantes e/ou terceiros.