Abraciclo projeta alta de 19% na produção de bicicletas

13:30 · 24.01.2017

Atualmente, a frota nacional de bicicletas é de mais de 70 milhões. A produção anual é de 2,5 milhões de unidades ( Foto: Érika Fonseca )

A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) divulgou o fechamento de 2016 relacionados a produção de bicletas. Segundo seus dados, foram fabricadas 5.245 unidades em dezembro, volume 77,9% abaixo do registrado em novembro, com 68.850 unidades, e 191,5% acima do apresentado no 12º mês de 2015. Os volumes de dezembro, no entanto, costumam ser afetados conforme a programação das férias coletivas das fábricas.

No acumulado no ano, saíram das linhas de produção 669.729 bicicletas, volume que corresponde a uma queda de 11,5%, quando comparado com janeiro a dezembro de 2015, com 757.045 unidades. Todas associadas da entidade possuem fábricas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM).

“Em 2016, o mercado de bicicletas sofreu uma retração de 11,5% para as fabricantes do PIM devido às dificuldades do contexto econômico nacional. Entretanto, o otimismo em relação à melhora na economia e na estabilidade política do País contribui para prever uma recuperação de volumes no setor em 2017”, afirma João Ludgero, vice-presidente do segmento de Bicicletas da Abraciclo.

Atualmente, a frota nacional é de mais de 70 milhões de bicicletas, sendo a 4ª maior produtora mundial, e mais de 25 milhões de motocicletas, tornando o País o sexto maior produtor mundial. Para 2017, associadas da Abraciclo projetam crescimento de 19%. “As condições de competitividade do PIM, aliadas aos novos investimentos das associadas e oportunidades de mercado, permitem uma perspectiva de crescimento na ordem de 19% para este ano”, acrescenta o executivo, ressaltando que foi percebida uma melhora nas vendas e no ânimo dos clientes já no último trimestre do ano passado, assim como uma crescente demanda por produtos de maior valor agregado.

Exportações e importações

As fabricantes de bicicletas de todo o território nacional exportaram 8.423 unidades em 2016, correspondendo a um aumento de 27,4% sobre o volume exportado no ano anterior, que havia totalizado 6.613 unidades, conforme dados apurados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e analisados pela Abraciclo.

Os três principais destinos das bicicletas brasileiras em 2016 foram Paraguai, com 4.192 unidades ante 2.960 unidades em 2015; Bolívia, com 2.962 unidades ante 1.193 unidades; e Uruguai, com 778 unidades ante 1.500 unidades. A maior variação anual envolveu os volumes exportados para a Bolívia, que evoluíram 148,3%.

As empresas brasileiras em geral importaram 135.153 bicicletas no ano passado, o que significou uma queda de 44,4% em relação ao volume importado em 2015 (243.175 unidades), de acordo com levantamento do MDIC analisado pela Abraciclo.

Os três principais fornecedores destes produtos para o mercado brasileiro em 2016 foram China, com 115.841 unidades ante 217.607 unidades no ano anterior; Taiwan, com 11.013 unidades ante 19.197 unidades; e Portugal, com 3.918 unidades ante 947 unidades. O destaque em variação anual foi Portugal, com crescimento de 313,7% nas vendas para o Brasil, de 2015 para 2016.