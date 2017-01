Abraciclo dá nova projeção para 2017

12:04 · 18.01.2017 / atualizado às 10:34 · 19.01.2017

Produção de motocicletas recuou ao patamar de 2002 com 32.814 fabricadas

A Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares) ajustou a sua projeção para 2017: fabricação de 910 mil unidades, vendas no atacado de 825 mil, varejo de 890 mil e exportação de 93 mil. Sobre 2016, divulgou os seus dados referentes a dezembro.

No caso, foram fabricadas 32.814 motocicletas, ante 50.633 unidades no mesmo período de 2015, correspondendo a uma retração de 35,2%. Sob o décimo primeiro mês, quando foram produzidas 70.320, a queda é de 53,3%, porém devem ser consideradas as habituais férias coletivas das fábricas do setor no último mês do ano. No acumulado do ano, o setor alcançou o menor patamar desde 2002 - foram produzidas 887.653 motocicletas, 29,7% a menos do que o registrado em 2015 (1.262.708).

As vendas no atacado – para as concessionárias – atingiram 56.155 unidades em dezembro, recuo de 18,9% em relação ao mesmo mês de 2015, com 69.253, e queda de 5,4%, em comparação com novembro (59.372). De janeiro a dezembro foram comercializadas 858.120 motocicletas, 27,9% inferior ao mesmo período de 2015, com 1.189.933.

Quanto às vendas externas, somaram 6.402 unidades em dezembro, contra 5.944 de dezembro 2015 e 3.957 em novembro, o que representa um crescimento de 7,7% e 61,8%, respectivamente. Entretanto, o desempenho dos últimos meses não foi suficiente para elevar os números. Nos 12 meses do ano passado foram exportadas 59.022 motocicletas, frente a 69.123 em 2015, correspondendo a uma queda de 14,6%.

Ainda em dezembro, com base nos licenciamentos* registrados pelo Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), foram emplacadas 80.837 motocicletas, volume 16,9% superior ao apresentado no mês anterior (69.122). Em relação ao mesmo mês de 2015 (107.862), houve queda de 25,1%. No acumulado do ano, a queda foi de 26,5%, passando de 1.224.597 unidades, em 2015, para 899.793, em 2016.

“O segmento de motocicletas sofreu com as incertezas da política durante todo o ano de 2016. Diante de um mercado mais cauteloso, para 2017, o setor projeta atingir resultados semelhantes ao do ano anterior, mantendo-se estável. Além disso, a realização de eventos, como o Salão Duas Rodas, em novembro, deverá contribuir para estimular os negócios no segundo semestre”, afirma Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo.