21ª Fenatran abre as portas nesta segunda (16)

09:50 · 13.10.2017 / atualizado às 13:03

A 21ª edição do Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas (Fenatran) será aberta oficialmente na próxima segunda (16) às 11h em solenidade realizada em uma área de exposição de 90mil m² do São Paulo Expo. Cerca de 350 marcas nacionais e internacionais vão apresentar seus produtos e serviços em um dos oito setores: fabricantes de veículos; fabricantes de implementos rodoviários; autopeças, motores e pneus; combustíveis derivados e componentes; gestão e rastreamento de frotas; fabricantes de equipamentos e acessórios; entidades e publicações; bancos, financeiras, seguros e serviços.

A expectativa é que cerca de 60 mil visitantes venham de 61 países diferentes nos cinco dias do evento, que se encerra no dia 20 de outubro. O evento, por exemplo, contará com uma rodada de negócios, promovida pela ANFIR (Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários) em conjunto com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), que terá a presença de compradores de empresas da Bolívia, Colômbia, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai. O encontro acontecerá nos dias 17 e 18 de outubro e as reuniões entre compradores estrangeiros e a indústria de implementos rodoviários será das 9h às 16h.

Com sinais de recuperação, esta edição iniciará em meio a um ambiente mais otimismista. Alguns indicadores divulgados recentemente mostram boas perspectivas para os negócios pós-Salão.Os bancos das montadoras e de instituições independentes, por exemplo, liberaram, de janeiro a julho deste ano, 54,1 bilhões para as operações de Crédito Direto ao Consumidor e leasing. Isso representa um aumento de 19% em 12 meses, segundo a Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras.

Sobre o emplacamento de caminhões e ônibus, o setor teve alta de 8,2% na comparação das 4,5 mil unidades de setembro deste ano com as 4,2 mil do mesmo mês de 2016, segundo dados da Anfavea. A produção de caminhões em setembro passado teve um aumento de 56,8% (7,6 mil unidades) em comparação ao mesmo período do ano passado. O mesmo aconteceu com a produção de ônibus no acumulado dos últimos nove meses, que aumentou 11,6% em relação ao mesmo período de 2016. Foram fabricados 16,2 mil chassis de ônibus de janeiro a setembro deste ano.

21ª Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas

Data: 16 a 20 de outubro 2017

Horário: das 13h às 21h

Local: São Paulo Expo

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 - São Paulo

