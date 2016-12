New Tucson: nova top de linha da Hyundai

00:00 · 26.12.2016 / atualizado às 12:23 por Camila Marcelo* - Repórter

O teto solar panorâmico com sistema antiesmagamento está disponível a partir da versão intermediária GLS. Nela também tem a mais os faróis com projetor e fita em LED, as lanternas em LED e as maçanetas cromadas ( Fotos: divulgação )

O New Tucson chega sem tirar de cena o ix35 ou até mesmo o Tucson do mercado do País. Representantes das gerações anteriores do modelo, além de viver na mesma categoria, sendo concorrentes diretos, serão fabricados na mesma planta da Caoa em Anápolis (GO), a qual completa 10 anos de atividade em 2017.

Para fazer jus a ter "New" ao lado do nome, ao lado da geração anterior batizada no País de ix35, a frente recebeu novo conjunto óptico, apesar da grade continuar - claro - hexagonal, já que é um dos elementos da assinatura Hyundai atualmente. As rodas ganharam diferente desenho em seu tamanho de 18" e as lanternas continuam bipartidas, mas estão mais alongadas, além disso tem novos para-choques dianteiro e traseiro.

Por dentro, o design mudou, dos novos controles no volante ao painel central que concentra os botões da multimídia abaixo da tela, não mais na lateral, dando mais espaço às novas saídas de ar-condicionado.

O seu motor não é flex como as demais gerações. Ele vem somente a gasolina com 1.6 litros turbo de 177cv de potência. A transmissão é automatizada de dupla embreagem de sete velocidades. A promessa é um consumo urbano de 9,79 km/l e na estrada de 11,93 km/l.

Versões

O modelo chega em duas configurações. Na de entrada, chamada GL, por R$ 138.900 vem com bancos de couro dianteiro com ajustes elétricos e lombar, câmera de ré, ar-condicionado dual zone com saída ao banco de trás, volante em couro com ajuste de altura e profundidade da coluna de direção, sensor crepuscular, manopla da transmissão em couro, entrada USB, piloto automático, botão de partida e central de entretenimento de 7" sensível ao toque. E na segurança, já é bem completo, com controle de tração e estabilidade, airbags duplo frontal, laterais e de cortina, além do assistente de aclive e declive.

O interior em bege pode ser combinado com a carroceria branca ou preta. Já o painel preto pode vir com todos os quatro tons de exterior (branco, preto, cinza e prata). Já o interior em cinza é exclusivo da top de linha. Todos têm bancos em couro

Na GLS, a grade hexagonal é cromada, os faróis vêm com projetor e fita em LED. Os retrovisores vêm com luz de cortesia, a lanterna também é em LED e as maçanetas são cromadas. Por dentro, o painel de bordo é de 4.2" TFL LCD.

No entanto, o grande diferencial fica por conta do teto solar panorâmico com sistema antiesmagamento. Com certeza, um motorista em Fortaleza não aproveitará tanto o equipamento, seja para evitar que as luzes solares esquentem o interior do carro ou por conta da insegurança à noite, porém não resta dúvidas que esteticamente esse item é um plus no veículo. Será mais por ele que irão dispor de R$ 147.900.

Limitada

Para o lançamento, a Hyundai resolveu fazer um pequeno teste. Selecionou alguns equipamentos e montou uma top de linha com apenas 30 unidades disponíveis. Se vender rápido, talvez fique de vez na gama.

Por R$ 156.600, vem a mais com moldura cromada dos vidros, abertura do porta-malas por aproximação, retrovisor interno eletrocrômico, luz direcional para curvas, detector de ponto cego e assistente de estacionamento. São muitos diferenciais, todavia o meu destaque fica para os assentos dianteiros com aquecimento e resfriamento. Eu dispenso o primeiro quesito, porém o segundo será um daqueles "não vivo sem" o qual o motorista rapidamente vai se acostumar a utilizar no automóvel.

Os modelos já estão disponíveis na concessionária local.

*A repórter viajou a Florianópolis (SC) a convite da Hyundai

Ficha técnica

Motor: 1.6, gasolina

Potência: 177cv a 5.500 rpm

Torque: 27 kg.F a 1.500-4.500rpm

Câmbio: automatizado de sete velocidades e dupla embreagem

Porta-malas: 513 litros

Tanque: 62 litros

Tração: 4x2

Preços/versões:

GL - R$ 138.900

GLS - R$ 147.900

Top - R$ 159.600

Fonte: Hyundai Motors Brasil