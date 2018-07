Lexus ES 350: requinte nos detalhes

00:00 · 16.07.2018 por Camila Marcelo - Editora interina

Modelo tem todas as luzes em LED, faróis, luzes de neblina e lanternas. As rodas são de liga leve aro 17, inclusive o estepe. Modelo também conta com teto solar elétrico com sistema antiesmagamento e acionamento por um toque

A lexus, com o modelo es 350, alia design com desempenho com uma dose alta de conforto a bordo. O fator "uau" do primeiro aspecto está no interior, iniciando pelo acabamento em couro e madeira até mesmo no volante.

No segundo ponto, fora o motor v6 de 277cv, o destaque está na disponibilidade de três modos de condução (eco, normal e sport), os quais podem ser acionados por meio de seletor localizado em frente ao câmbio.

E é no conforto que o modelo ganha pontos extras. O volante tem uma boa pegada e tem regulagem de altura e profundidade de forma elétrica, bem fácil com um toque à esquerda da coluna de direção. Encontrar a posição correta para dirigir também foi facilitada com 10 possibilidades de ajuste elétrico do banco: altura, lombar, inclinação, distância e até pernas estão entre os itens passíveis de mexer. O passageiro dianteiro também ganhou essa mordomia, mas a regulagem é em oito posições.

Além disso, tem como gravar na memória do carro três configurações favoritas do condutor, sendo a combinação do retrovisor, volante e assento, que são ativadas por um botão na porta do lado do motorista. Para completar, ao desligar o motor, há a função "return & away". No caso, o banco vai para uma posição mais neutra, mais recuada, para facilitar a saída do motorista do carro.

Acabamento do painel é em madeira e couro. Central multimídia conta com tela de 8" com navegador integrado e ainda TV, DVD, CD, MP3 e rádio incorporado. Em comodidade, os bancos dianteiros, retrovisores e coluna de direção têm ajuste elétrico.

Completo de série

Em cada botão, uma descoberta dentro do carro. Há possibilidade até em baixar a cortina a qual fica internamente rente ao para-brisa traseiro, acionando o botão no console central do carro ou no apoio de braço dos passageiros traseiros. Um parêntese: há um mimo a mais com cortina manual atrás nos vidros laterais, dando mais privacidade e também bloqueando a luz aos ocupantes.

Nos dois ambientes é possível alterar também a temperatura interna, já que o ar-condicionado é de três zonas, e ainda resfriamento e aquecimento dos bancos.

Com mais um botão, o teto solar elétrico abre dando mais luz ao habitáculo. E sem precisar apertar nada, com um simples toque do dedo, luzes acendem e apagam acima da cabeça do motorista e passageiro.

Em segurança, dispõe de assistente de frenagem e partida em rampa, câmera de ré e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, controle de estabilidade e tração, além de sistema ABS com distribuição eletrônica de força do freio. Mas, o destaque são os dez airbags: duplo frontal, duplo de cortina, lateral dianteiro e traseiro e duplo de joelho dianteiro.

Oferece ainda central multimídia com tela de oito polegadas, que pode ter suas funções controladas, como as informações do navegador integrado, por um "joystick" perto da manopla do câmbio.

Uma curiosidade nesse sistema é ele preservar itens clássicos, os quais são queridinhos dos clientes do setor premium, como disponibilidade de DVD, TV, além do CD. E para aumentar o charme do estilo vintage, exibe relógio analógico. Além disso, conserva o fato de ter o estepe no mesmo tamanho do pneu em uso: roda de liga leve de 17". Ponto positivo.

O modelo também incorpora elementos essenciais dos automóveis modernos, como opção de telefone, para fazer ligações por meio do bluetooth e duas entradas USB. O sedan ES 350 está disponível na autorizada em versão única pelo preço de R$ 279.990.

Mais informações:

Newland Lexus

Shopping RioMar Fortaleza

Rua Des. Lauro Nogueira, 1500

Piso L2 / Bairro: Papicu

Tel.: (85) 3111.2844