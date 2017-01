Jaguar Land Rover cresce vendas no Brasil

14:37 · 09.01.2017 / atualizado às 14:52

A Jaguar Land Rover, companhia britânica de veículos de luxo, encerra o ano de 2016 com bom desempenho no mercado nacional. A Jaguar firmou-se como a marca que mais cresceu no segmento luxo no último ano, com aumento de 53% em vendas. A Land Rover, por sua vez, manteve a liderança do segmento de SUVs premium no Brasil



Em um ano que marcou a queda de 28% no mercado de veículos premium no Brasil, as marcas britânicas enfrentaram 2016 com novos produtos e tecnologias, frutos de investimentos de 3 bilhões de libras esterlinas feitos globalmente nos últimos anos pela Jaguar Land Rover.

“O lançamento do Jaguar F-PACE, primeiro SUV da marca em toda a sua história e a chegada dos motores Ingenium Diesel de última geração — que equipam, por exemplo, os modelos nacionais do Discovery Sport e do Range Rover Evoque — contribuíram para o desempenho positivo da empresa no ano passado, com 7.457 unidades vendidas”, ressalta Gabriel Patini, diretor de marketing e produto da empresa na América Latina.

O sedã esportivo XE — apresentado aos consumidores em 2015 — foi o modelo mais vendido da Jaguar no último ano, com mais da metade das suas vendas. O modelo é o mais dinâmico, leve e compacto sedã já produzido pela marca.

A Land Rover apresentou os esperados Evoque e Discovery Sport feitos no Brasil, e permitiu que seus 26% de participação no mercado de SUV premium mantivesse sua liderança no setor. Com isso, a Land Rover reforça seu foco em modelos competitivos e com alto valor de revenda, conforme prêmio recebido pelo Discovery Sport, em 2016, pela agência AutoInforme.

A padronização da rede de concessionários Jaguar Land Rover, que conta com 35 unidades em todas as regiões do Brasil, também foi determinante para o desempenho em 2016. Todos os pontos de venda passaram a oferecer aos clientes o conceito de atendimento 3S: Sales, Services and Spare Parts (Vendas, Serviços e Peças de Reposição), que garante amplo suporte no pós-venda.

No mundo

Globalmente, a Jaguar Land Rover encerrou 2016 com recorde absoluto em vendas. A empresa superou, pela primeira vez na história, a marca de meio milhão de veículos comercializados em um ano, com 583.313 unidades. O número equivale a venda de mais de um carro por minuto no período e um aumento de 20% em relação a 2015.

Esse é o sétimo crescimento em vendas consecutivo da empresa, que já triplicou a comercialização de seus veículos desde 2009.

Entre os principais mercados responsáveis por esse desempenho estão a China, América do Norte e Reino Unido, que registraram crescimento de 31%, 25% e 17% respectivamente.