Importância da suspensão para a segurança do veículo

00:00 · 26.02.2018 / atualizado às 02:50 por André Marinho - Editor

Se não ocorrer nada de anormal, como batida, os componentes da suspensão sujeitos a desgaste devem ser trocados entre os 50 e os 70 mil km ; tudo depende da região em que o carro roda: se houver mais buracos, a suspensão será trocada mais cedo

A história se repete e mesmo assim, alguns motoristas continuam errando. Aquele ruído dentro do carro, quando o veículo passa por ondulações ou buracos não deixa dúvidas: a suspensão está com problemas.

Todo veículo é formado por uma série de sistemas mecânicos que trabalham em conjunto. Para garantir seu bom funcionamento, é preciso dar a devida atenção a cada um deles. Um dos conjuntos que exige um acompanhamento constante é a suspensão do carro, e vale a pena manter a oficina e os mecânicos preparados.

A falta de cuidados com esse sistema pode causar diversos problemas, resultando em desgaste excessivo e irregular dos pneus e até mesmo em problemas na direção.

O consultor de mecânica Leonardo Mendonça, diretor da Auto Center GTS, explica que é fundamental conhecer o conjunto de peças que forma a suspensão do carro e como cada uma funciona para evitar o chamado "efeito dominó", ou seja quando uma peça da suspensão pode prejudicar as outras. Vamos começar pelos mais famosa:

Amortecedor e mola

Essas peças trabalham em conjunto para amenizar as irregularidades do asfalto e reduzir a força do impacto que é transmitida para o veículo. São partes importantes do sistema de direção, por isso seu desempenho é fundamental para uma direção segura.

Braço oscilante

Funciona como um apoio entre a coluna de suspensão e o chassi. A coluna é articulável, então precisa de uma boa movimentação - que é garantida pelo braço oscilante. Por isso fique atento a qualquer variação ou barulho que essa peça pode ter.

Pivô de suspensão

Sua função é auxiliar a coluna de sustentação em sua movimentação, para cima e para baixo, permitindo que o braço oscilante alcance o ângulo necessário.

Barra estabilizadora

Trata-se da ligação entre as colunas de suspensão e é responsável por promover a estabilidade do veículo. Tem conexão com a carroceria feita por buchas e com as colunas por meio de bieletas.

Como identificar problemas

É comum que um motorista leve o carro à oficina sem saber explicar exatamente o problema. Isso sem contar aqueles que só buscam apoio mecânico quando o carro não pega ou quando a peça já está danificada. No fim das contas, é importante diagnosticar com precisão qual o problema para saber a melhor forma de corrigi-lo. Os indicadores mais comuns de que há algum problema são ruídos e barulhos estranhos na suspensão. Se a direção está muito barulhenta, alguma das peças citadas acima pode estar desgastada - muitas vezes, mais de uma delas.

Dirigir com a suspensão danificada pode aumentar os problemas já existentes, tornando necessária a substituição de mais de uma peça.

Dicas vão fazer com que sua suspensão dure mais.

Consultor em mecânica Leonardo Mendonça explica que problema em uma das peças da suspensão de um veículo pode causar o chamado "efeito dominó" e prejudicar outras peças, daí a importância da manutenção preventiva. Foto: André Marinho.

Substituir peças

Se o sistema apresenta algum problema e você verifica que alguma peça está desgastada, o melhor a fazer é substituí-la. Caso contrário, é possível que o problema piore, danificando outras peças e o conjunto como um todo.

Manter o alinhamento

A falta de alinhamento causa não só danos aos pneus, mas também atrapalha a direção e coloca em risco a segurança dos ocupantes. Além disso, ela faz com que a suspensão faça um esforço excessivo, podendo ser danificada.

Inspeção periódica

É essencial conscientizar os motoristas quanto à importância de levar o carro, periodicamente, para inspeção. Isso faz com que os problemas sejam identificados com antecedência e, consequentemente, danos maiores são evitados.

Acompanhar o desgaste

Assim como acontece com quaisquer outras peças de um sistema automotivo, o conjunto da suspensão apresenta um desgaste natural causado pelo uso. Por isso, eventualmente, as peças precisarão ser substituídas. O acompanhamento é fundamental para garantir que essa substituição seja feita no prazo correto.

Na chuva, suspensão é mais sacrificada; é essencial passar por buracos e valetas em velocidade baixa; o peso também influencia na vida útil da suspensão. Quanto mais peso o motorista carregar, mais rápido será preciso trocar as peças.

Cuidados simples no dia a dia

Imprevistos sempre acontecem. Ainda assim, a maioria dos problemas mecânicos em veículos podem ser prevenidos com cuidados diários. Promover uma cultura na qual o condutor esteja sempre atentos a ruídos na suspensão ou mesmo desconforto ao dirigir é fundamental nisso.

Tipos de suspensão

Existem vários tipos de suspensão e de mola. A suspensão que está na maioria dos carros nacionais é a Mcpherson, que possui maior altura, molas helicoidais (aquelas com cara de mola mesmo) e amortecedores telescópicos. Geralmente, é usado no eixo dianteiro.

Custo de peças

Cada peça tem seu preço e a variação depende do carro. O amortecedor pode custar de R$ 140 a R$ 800. Cada mola pode custar de R$ 80 a R$ 180. Pivôs e buchas variam de R$ 120 a R$ 350.