Importadas movimentam vendas da Honda no primeiro semestre

A CBR1000RR Fireblade está disponível em duas versões. Remodelada inteiramente na linha 2017, versão 2018 traz novos grafismos ao modelo

O Salão Duas Rodas 2017 ainda rende frutos para a Honda. A marca realizou uma ação local em Fortaleza, mostrando que o seu grande destaque, a X-ADV, revelado no evento chega aos poucos ao mercado brasileiro.

A pré-venda deu início no Salão e, em março, começaram as primeiras distribuições. Importada do Japão, o modelo segue com a venda, por enquanto, apenas por encomenda, com preço local de R$ 55 mil.

Lembrando que o "X" remete ao cruzamento entre uma scooter e uma moto com DNA mais aventureiro. Do primeiro aspecto, resgatou a posição mais sentada do piloto, o câmbio de dupla embreagem, que oferece a possibilidade de mudanças de marchas automáticas e o bom espaço de armazenamento embaixo do banco (21 litros).

Para aqueles que queriam ir além do ciclo urbano com a sua scooter, a Honda incorporou o motor bicilindro paralelo derivado da NC 750X e permitiu que a transmissão também tivesse um toque mais esportivo, por meio do modo "S" em três níveis para aumentar o giro do motor, e ainda a trocas manuais, que podem ser mudadas para mais ou menos pelo seletor situado no punho esquerdo.

E para aguentar o tranco, as suspensões são de longo curso (153,5 mm na dianteira e 150 mm atrás) e tem rodas raiadas com aros de alumínio de 17" e 15" calçadas com pneus mistos para enfrentar terrenos difíceis.

O painel de instrumentos totalmente digital parece com os de competição de rally, o para-brisa é ajustável em cinco posições, dispensando o uso de ferramentas para a operação, e o modelo conta com um largo guidão com protetores de mãos.

Além disso, as luzes são LED e sob o banco há uma tomada de 12V. O cavalete central dispõe de sensor de inclinação para garantir segurança no estacionamento em todos os terrenos.

Evolução

Também aos poucos começa a ser entregue a versão 2018 da CBR 1000RR Fireblade. Realmente a novidade ficou no grafismo. Nada de tão drástico, afinal, o modelo já foi completamente renovado para gama 2017, quando 90% dos componentes foram totalmente substituídos em relação à geração anterior.

No geral, o motor de 192cv possibilitou aumento de 14% a mais na relação peso/potência sobre o modelo anterior. Na transmissão de seis velocidades, a troca de velocidade ficou mais suave em razão da nova embreagem, com 17% menos força de acionamento em sua operação. O novo sistema de admissão aumentou o fluxo de ar na mistura e também auxiliou no aumento de potência em 11cv.

Oferecida em duas versões, além dos R$ 10 mil de diferença entre elas, a opção "SP" traz o escape e tanque de combustível (16 litros) em titânio, que contribuiu com menos 1.3kg e 2.8kg, respectivamente, no peso da moto. Além disso, vem com bateria de Li-On, que propicia baixa taxa de descarga e vida útil maior, e uma transmissão com sistema quickshifter, que permite alterar as marchas de forma mais rápida.



O nome X-ADV é alusivo a combinação dos conceitos Adventure e Advanced, uma mistura de visual de uma scooter com uma moto aventureira

Disponível

E dentre os destaques apresentados pela Honda, o modelo já disponível é o SH 300i. A scooter para linha 2018 tem o marrom perolizado como novidade. Feita em Manaus, é recente no Brasil, iniciou a comercialização em 2016, apesar de já existir desde 2007 a opção de 300cc no exterior. Entre as características estão chave inteligente, assoalho plano, transmissão CTV, rodas de 16", luzes em LED e espaço embaixo do assento para o capacete. O preço local é R$ 22 mil.



Em versão única, a SH300i traz de série sistema de freios ABS, além de para-brisa para proteção adicional ao piloto contra chuva e vento (Fotos: divulgação)

X-ADV

Motor: OHC, dois cilindros, 4 tempos, arrefecimento líquido, de 745 cc a gasolina

Potência: 54,8 cv a 6.250 rpm

Torque: 6,93 kgf.M a 4.750 rpm

Transmissão: 6 velocidades

Sistema de partida: Elétrico

Tanque: 13,1 litros

Preço: R$ 55 mil

Fireblade

Motor: DOHC, 4 cilindros, 4 tempos, arrefecimento líquido, de 999,8 cc a gasolina

Potência: 191,7 cv a 13000 rpm

Torque: 11,82 kgf.M a 11000 rpm

Transmissão: 6 velocidades

Sistema de partida: Elétrico

0 - 100km/h: 2,9 segundos

Preço: a partir de R$ 75 mil

SH 300i

Motor: OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a líquido, de 279,1 cc a gasolina

Potência: 24,9 cv a 7.500 rpm

Torque: 2,59 kgf.M a 5.000 rpm

Transmissão: Tipo CVT

Sistema de partida: Elétrico

Tanque: 9,1 litros

Preço: R$ 22 mil



Fonte: Fort Motos