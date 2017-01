Honda XRE 300 chega em sua versão 2017

11:55 · 13.01.2017

Projetada para quem necessita de um meio de locomoção para o dia a dia nas cidades e para aqueles que desejam se aventurar pelo on-off ou estradas aos finais de semana, a representante trail da Honda possui como destaques a tecnologia de freios C-ABS (Combined ABS), que proporciona maior controle de estabilidade em frenagem, novas cores e grafismos em traços que dão um toque a mais de esportividade, além do diferencial nos 3 anos de garantia com 7 trocas de óleo gratuitas em sete revisões.

Versátil e dinâmica, a linha 2017 comtempla às novas opções de cores, Preto e Verde Perolizado, na versão STD, e a inédita Branco Rally, somente na C-ABS. Com visual inspirado nas tradicionais cores do Team HRC (Honda Racing Corporation), o inédito tonalidade dispõe de detalhes exclusivos como o tanque em azul em mesclas de linhas em tom tricolor (azul, vermelho e branco) ao longo das carenagens laterais reforçando o lado Adventure consagrado pelo modelo XRE 300.



O painel de instrumentos é do tipo Blackout que, além de oferecer ótima visualização, traz informações completas como velocidade, medidor e consumo de combustível, tacômetro, hodômetro total e parcial, além de luzes espiãs, que auxiliam no monitoramento da motocicleta, além de outros itens essenciais para uma pilotagem segura como lampejedor do farol. O tanque de combustível tem capacidade de 13,8 litros (reserva de 3,9 litros), além de tampa do combustível articulada, mais prática e esportiva

Pioneirismo tecnológico

Exclusivo em sua categoria, o sistema de freios da XRE 300 é o consagrado C-ABS (Combined ABS), sistema criado e desenvolvido pela Honda exclusivamente para modelos “on/off road” e que se tornou referência no segmento. Ele reúne os benefícios do ABS (Anti-Lock Brake System) e do CBS (Combined Brake System). Enquanto o primeiro evita o travamento das rodas em frenagem bruscas, facilitando o controle do veículo em situações de emergência, o segundo distribui a força de frenagem entre as rodas traseira e dianteira, aumentando a eficiência e evitando o mergulho da suspensão dianteira e perda de aderência e/ou travamento do pneu traseiro.



Desempenho e eficiência

Equipada com motor DOHC (Double Over Head Camshaft), com duplo comando no cabeçote de 291,6 cm³, o conjunto apresenta características técnicas para pilotagens que necessitem de desempenho, economia e eficiência. Monocilíndrico de quatro tempos, tem arrefecimento a ar alimentado por injeção eletrônica PGMFi, desenvolvendo potência máxima de 25,4 cv a 7.500 rpm e torque de 2,76 kgf.m a 6.000 rpm quando alimentados por gasolina e 25,6 cv a 7.500 rpm e torque de 2,80 kgf.m a 6.000 rpm quando alimentada por etanol. O câmbio é de 5 velocidades com escalonamento engrenado que permite melhor aproveitamento da potência e torque e transmissão final por corrente.

Com grande agilidade e estabilidade para uma pilotagem fácil e segura para qualquer tipo de terreno, a ciclística da XRE 300 utiliza uma configuração de chassi berço semiduplo que oferece comportamento estável em qualquer tipo de resposta para uso em terrenos distintos. Seu conjunto de suspensão utiliza garfo telescópico com 245 mm de curso na dianteira. Já a traseira conta com suspensão mono-amortecida tipo Pró-link com curso de 225mm e balança de alumínio, características que tornam a pilotagem mais macia e prazerosa.

Outro diferenciado do modelo são os aros de alumínio cromatizado preto em linhas mais sofisticadadas e que contribuem para uma excelente ciclística. Nela estão alçadas ainda pneus para uso de tipo misto na configuração 10/90 – 21M/C (dianteiro) e 120/80 – 18M/C (traseiro). O modelo mantem ainda a boa ergonomia e o conforto característico tanto para o piloto como para o garupa, um

DNA da marca.

Fabricada em Manaus (AM) a linha 2017 da XRE 300 estará disponível em toda rede de concessionários Honda à partir de Fevereiro. Na versão Standard, as cores disponíveis serão verde perolizado e preto, com preço público sugerido de R$ 16.190,00. Já a C-ABS, com freios antitravamento e combinados eletronicamente, o modelo traz com exclusividade a inédita cor Branco Rally, com preço público sugerido de R$ 17.990,00. Os valores têm como base o Estado de São Paulo, sem despesas com frete ou seguro. A garantia é de três anos sem limite de quilometragem, com fornecimento gratuito de óleo em sete revisões.