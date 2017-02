Honda lidera na venda de motos seminovas no Ceará

00:00 · 06.02.2017 por Camila Marcelo - Repórter

No topo: A fora de linha CG 150 é a usada mais vendida no Brasil e no Ceará. Agora, só tem a CG 160 ( Foto: Divulgação ) A CG 125 continua à venda; a NXR150 saiu em julho de 2014; a Biz ainda está no mercado agora 110e 125cc;a Pop100 desde julho de 2015 é comercializado na motorização 110i ( Foto: Divulgação )

O cenário do ano passado todos já conhecem: queda de 27,9% na comercialização de motocicletas e, agora, uma nova projeção da Abraciclo para 2017. Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, é esperado uma fabricação de 910 mil unidades, vendas de atacado de 825 mil, varejo de 890 mil e exportação de 93 mil. No entanto, os seminovos pouco foram falados. Talvez porque sofreram bem menos nesse meio de crise.

Conforme a Fenabrave (Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores), sua queda foi apenas 1,62% no acumulado. No Ceará, o saldo vermelho foi maior: foram 17,1% a menos que 2015, apesar de dezembro ter sido 21,3% melhor que novembro. Mais especificamente foram 146.487 no acumulado contra 176.792 de janeiro a dezembro do ano anterior.

Nesse total, a Honda domina 79,72% de participação. A Yamaha, com 11,80%, está em segundo lugar. E quando falamos de modelos, o ranking tem oito exemplares da Honda, apenas dois são da Yamaha: a YBR 125 e a Fazer 250. No Ceará, a liderança aumenta um pouco, sendo nove de dez mais vendidas. Uma curiosidade é que algumas até já saíram de linha. E tanto a lista nacional como estadual, os campeão e o vice são os mesmos, com a CG 150 e CG 125, respectivamente em primeiro e segundo. Os dados locais são da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto).

CG 150

O modelo saiu de mercado em julho de 2014. Hoje existe só a CG com motorização 160. Na época, foi lançada com um sistema flex, quatro tempos, com potência máxima de 14,2 cv a gasolina e 14,3 cv com etanol, ambos a 8.500 rpm. O torque é de 1,32 kgf.m a 6.500 rpm e 1,45 kgf.m a 6.500 rpm, respectivamente. A transmissão é de cinco velocidades, com embreagem multidisco em banho de óleo. A partida é elétrica.

A CG 150 Fan vem com indicador do nível combustível. Já a Titan conta ainda com relógio e design diferenciado, com display do painel em tom azul.

CG 125

Este modelo ainda sobrevive e continua sendo vendido atualmente. Em 2016, por exemplo, a Honda mostrou novidades na sua linha de baixa cilindrada. Entre elas está a adoção de sistema de injeção eletrônica de combustível e novos grafismos que lembram a CG 160. Ainda recebeu novo tanque de combustível, com traços elevados e tampa esportiva, o escape foi redimensionado com novo protetor e ponteira, além de ter novo conjunto de pedaleiras.

NXR150/Biz

Esses dois alternam-se entre a lista nacional e no Ceará. No Brasil, a Biz fica em terceiro e no mercado ela também continua existindo, agora com duas motorizações: 110 e 125. Com a 125cc, por exemplo, recebeu em 2016 grafismos diferentes, mais espaço ao compartimento localizado sob o assento do piloto (porta-capacete) e novo layout para o painel de instrumentos. O motor é biocombustível com potência máxima de 9,2 cv a 7.500 rpm e torque de 1,04 kgf.m a 3.500 rpm, tanto para gasolina quanto etanol.

Com sistema de partida elétrica e pedal, a Biz traz transmissão semiautomática e rotativa de quatro velocidades, a qual dispensa o acionamento manual da embreagem.

Quanto a NXR 150, ela despediu-se também em julho de 2014. Ela foi descontinuada e ainda no fim de 2014 foi apresentada a substituta - a nova versão da Bros foi a NXR 160, a qual chegou em 2015 e continua à venda até hoje. Atualmente a cilindrada é de 162,7 a gasolina, com potência de 14,6cv a 8.500 rpm e torque de 1,47 kgf.m a 6.000 rpm. O câmbio é de cinco marchas.

Pop 100

Em 5º no Estado está a urbana Pop 100, a qual virou 110i em julho de 2015 para o modelo 2016. Fora o novo motor, adotou ainda a injeção eletrônica de combustível, em substituição ao tradicional carburador. Ela é abastecida apenas com gasolina, tendo 7,9 cv a 7.250 rpm de potência e torque de 0,9 kgf.m a 5.000 rpm.

Curiosidades

Com relação às outras da lista da Honda, alguns fatos interessantes: a CB 300R saiu de linha ano passado por não atender ao Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares <MC1> (Promot). A XRE 300 continua no mercado, ao lado da XRE 190. O seu motor é flex de até 25,6 cv a 7.500 rpm com etanol.

Já a CBX 250 Twister, saiu de mercado em 2009, quando foi substituída pela CB300R. Hoje, há um modelo que resgatou o nome Twister e tem a mesma motorização. No entanto, são projetos diferentes. Para finalizar: a NXR125, a qual disse adeus recentemente. Ela saiu no primeiro semestre do ano passado.

Ranking Ceará

1º Honda CG 150

2º Honda CG 125

3º Honda NXR 150

4º HondaBIZ

5º HondaPOP 100

6º Yamaha YBR 125

7º HondaCB 300R

8º HondaXRE 300

9º HondaCBX 250 TWISTE

10º HondaNXR 125

Fonte: Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) / Mais vendidos em dezembro