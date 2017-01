Honda lança novo carro dia 31 de janeiro

13:48 · 09.01.2017 / atualizado às 15:18

Apresentado pela primeira vez durante o Salão do Automóve de São Paulo, em novembro de 2016, a Honda apresenta para a imprensa brasileira o SUV compacto WR-V próximo dia 31 de janeiro.

A previsão é de que o carro chegue nas lojas na segunda quinzena de fevereiro, antes do Carnaval. A plataforma é a mesma do Fit e do HR-V, dois carros que são um sucesso no Brasil.

Preços e detalhes da ficha técnica não foram revelados, mas sabemos que terá um preço entre o Fit e o HR-V. Terá opção com câmbio manual e automático.