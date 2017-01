Gol agrada na estrada e nas ruas

00:00 · 23.01.2017 por André Marinho - Editor

Por dentro, o Gol em sua versão top de linha está mais moderno e com "cara" de Golf; tecnologia, novo painel e direção hidráulica precisa são os destaques

Carro mais vendido do Brasil durante 27 anos, em 2016 o Gol ficou em nono lugar. Se por fora as mudanças não foram tão radicais, por dentro essa nova geração impressiona e tem bom desempenho e dirigibilidade. A parte inferior do para-choque concentra as principais mudanças, com uma nova grade filetada e seccionada.

Vamos começar pelo visual dianteiro. A Volks inverteu a ordem de formatos: agora os faróis de longo alcance são redondos (antes eram trapézios retângulos) e os refletores dos faróis trocaram o design circular por uma forma de cunha. Embora discretos, os traços aproximaram o Gol às linhas do hatch mais caro, o Golf.

Atrás fica fácil perceber as novidades: mudaram o para-choque, lanternas e tampa do porta-malas. A lataria, até então lisa, recebeu uma linha perfilada horizontal unindo as novas lanternas, que ganharam superfície tridimensional.

Na parte interna, o painel foi totalmente reformulado - parece até um carro novo. No entanto, basta sentar-se ao volante para lembrar do conhecido Gol. A posição de dirigir é a mesma, bem como o sistema de ajuste de altura do banco, que não sobe o assento, apenas muda a inclinação da peça, como uma gangorra. Avaliamos durante 20 dias a versão top de linha Highline, 1.6 flex com câmbio manual de cinco velocidades.

Ele tem novo sistema de infotainment da Volkswagen com o recurso App-Connect, para espelhamento de smartphone na tela sensível ao toque (touchscreen) com as plataformas MirrorLink, Apple CarPlay e Google Android Auto. As versões Trendline, Comfortline e Highline estão mais equipadas - são itens de série os novos sistemas de som (Comfortline / Highline), direção hidráulica e novos pneus "verdes", de baixa resistência ao rolamento.

Todas as linhas que determinam o painel foram valorizadas e estão mais horizontais, a exemplo da faixa inferior que percorre o painel de um lado a outro. Essa faixa, assim como a tonalidade do painel e do acabamento interno, varia de acordo com cada versão do Novo Gol.

Traseira mantém as características visuais, mas com mudança no para-choque, lanternas e tampa do porta-malas fotos: divulgação

Com aplicação de nova tecnologia, chamada In Mold Decoration - IMD, o detalhe do painel ganha mais destaque nas cores e grafismos aplicados. Ficou elegante e bonito ao mesmo tempo, na minha opinião.

Gostei muito da direção do tipo hidráulica, macia e bem equilibrada no que diz respeito ao peso em manobras e em velocidade. Se fosse elétrica, além de ganhar em precisão, teria a vantagem de ajudar ainda mais na economia de combustível. Mas, nada que prejudique na condução.

A suspensão também não teve alterações e continua trabalhando a contento. Filtra de maneira correta as irregularidades do terreno, contribuindo para o conforto ao rodar e mantendo, ao mesmo tempo, as boas características de estabilidade do Gol. E, finalmente, os freios mostraram eficiência quando acionados.

Como bem disse um colega jornalista de Alagoas, Fábio Amorim, em um texto: "Esqueça o passado. O Gol já foi espartano. Isso foi nos anos 80. Agora está, de fato, metido a Golf!" E é isso mesmo, o sistema App-Connect permite o espelhamento de smartphones na tela sensível ao toque e é compatível com as plataformas MirrorLink, Apple CarPlay e Google Android Auto.

Conclusão

Bem, se você é fã dos novíssimos Onix, HB20, Ford Ka, Renault Sandero ou Fiat Mobi, saiba que o Gol "velho de guerra" ainda se mantém com bons atributos para atrair consumidores. Faça um test-drive e escolha sua opção.

Lançado em 1980, é considerado um dos maiores sucessos da Volkswagen do Brasil de todos os tempos. É também o primeiro e único carro brasileiro a ultrapassar a marca de 5 milhões de unidades produzidas, tornando-se, em fevereiro de 2009, o primeiro e único a superar o Fusca em vendas.

Ficha técnica

Motor: 1.6 l, flex, 4 cilindros

Potência: 101 cv (gas) /104 cv a 5.250 RPM

Torque: 15,4 KGFM A 2.500 RPM

Transmissão: manual de cinco velocidades

Direção: hidráulica

Aceleração 0-100 km/h: 9,8 seg

Velocidade máxima: 188 km/h

Tanque: 55 litros

Porta-malas: 285 litros

Preço: R$ 55.900

Fonte: Volkswagen