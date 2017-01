GM e suas raridades

00:00 · 23.01.2017 por Camila Marcelo* - Repórter

A evolução da General Motors está exposta em Detroit por meio de vários motores, conceitos, carros de competição e exemplares vendidos nas rua. Infelizmente, essa história não está disponível ao público, somente a convidados, mas o Auto separou alguns dos destaques da marca que podem ser vistos no GM Heritage Center para você matar um pouco a sua curiosidade.

O museu está constantemente em mudança. Os mais de 165 veículos expostos ficam se revezando entre os quase 600 modelos da coleção.

Atualmente, com própria plataforma, tem destaque a réplica do Oldsmobile Pirate Beach Racer de 1902. A marca é de Ransom Olds, considerado um dos pioneiros em carros dos EUA.

Ansioso em deixar seu automóvel famoso, colocou o Pirate na areia de Ormond Beach, na Flórida, em abril de 1902 e tornou-o o primeiro a realizar uma corrida cronometrada durante a primeira competição de velocidade não oficial da Flórida. Em março de 1903 ele voltou para o teste oficial e o carro bateu um recorde de velocidade, quando atingiu cerca de 88 km/h. Esse modelo é essencialmente uma versão reduzida do Olds Curved Dash Runabout, o primeiro carro vendido em massa no mundo, o qual o de 1903 está também no saguão.

Entre os que ficaram somente na teoria está o 512 Electric Experimental de 1969. Compacto para duas pessoas, as medidas são 132cm de entre-eixos, 142 cm de largura e cerca de 218 cm de comprimento. A sua estrutura é feita de fibra de vidro e o chassi de aço. A sua recarga completa é feita em sete horas com saída de 115 V.

Do lado é encontrado o Cadillac V16 1931. Produzido em uma potência alta à época, com 167cv, ele pode chegar a uma velocidade acima de 128km/h. Diante da queda do mercado de valores em 1929, poucos foram os que pagaram US$ 6.500 na época para ter um deles.

Outros destaques são os carros-show, como o Corvair "Super Syder" Concept de 1963, o Pontiac Pegasus Concept 1970 visto logo na entrada ou então o Mako Shark Corvette Concept de 1961. Este, fora as cores semelhantes a um tubarão, a dianteira tem o para-choque recuado imitando a boca do peixe, ao lado os canos do escapamento imitiam as guelras e o seu desempenho promete ser tão rápido quanto o animal. O motor é um V8 de 430 cv de potência.

Destaques

Mais de 165 modelos em exposição

Em mais de 7 mil m² é possível ver parte dos quase 600 carros da coleção da General Motors. Entre eles está o Mako Shark Corvette Concept de 1961, o 512 Electric Experimental de 1969, o Cadillac V16 1931 e a réplica do Oldsmobile Pirate Beach Racer de 1902, respectivamente no sentido horário começando da foto acima à esquerda. Todos com muita história para contar... Fotos: Divulgação

*A repórter viajou a Detroit (EUA) a convite da Chevrolet