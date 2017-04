Fusca é astro de Encontro de raros

00:00 · 23.01.2017

Fusca 1960: do humorista Jerry Seinfeld e foi arrematado por R$ 432 mil em um leilão, em março de 2016, o mais caro da história, mas não estará na exposição Carro saiu da linha de produção pouco depois do primeiro Natal após o fim da Segunga Guerra Mundial, em 1945 ( Fotos: Dvulgação )

Quem gosta de Fusca, o carro mais popular da história não pode perder o Encontro de Veículos Antigos, promovido pelo Flashbackers. Será no último domingo deste mês, dia 29. O cenário será o Reserva Open Mall, no Bairro Água Fria.

A partir das 15h30min estão sendo aguardados mais de 100 veículos, dentre Fuscas e também outras raridades de quatro rodas.

Segundo Neandro Nascimento, fundador do Flashbacker, o "objetivo é reunir donos e amantes de Fusca, em homenagem ao Dia Nacional, que acontece anualmente". Ele espera um público de mil pessoas e 150 expositores. "Além do Fusca, todo os derivados VW e demais antigos são convidados Vip".

A Flashbackers se caracteriza por ser um evento pioneiro na história do antigomobilismo no Ceará, reunindo amantes de carros antigos, fazendo, inclusive, com que aqueles que tenham algum tipo de vergonha ou receio de desfilar com seu carro antigo pelas ruas se animem e venham mostrar mais personagens da história do antigomobilismo. Além daqueles que não conhecem a história dos automóveis e passeiam pelo encontro, que se admiram e chegam a se apaixonar por ícones da indústria automobilística do passado. "A Flashbackers é uma contribuição para o enriquecimento, divulgação e preservação destas Artes sobre Rodas", diz Neandro.

No Flashbackers, os automóveis nacionais tem lugar de destaque, sempre com olhares de grande admiração. Os Hot Rods, Street Machines, Muscle Cars, Customizados, Personalizados também ocupam lugar e espaço de destaque e vêm sendo bem aceitos no mundo dos automóveis antigos. Eles têm de ser vistos como automóveis antigos que foram modificados e restaurados, de uma velha estrutura irrecuperável, que teria sua trajetória encerrada em alguma sucata ou fundição. Todas as vertentes do antigomobilismo devem ter a chance de voltar à "vida," com um toque pessoal ou total originalidade, salvando mais exemplares da extinção.

História do Fusca

O evento não acontece por acaso. Dia 20 foi comemorado o Dia Nacional do Fusca. O modelo saiu da linha de produção na Alemanha pouco depois do primeiro Natal após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945.

No Brasil, foi com ele que a Volkswagen iniciou suas operações, em 1953 - ele era montado em um galpão no bairro do Ipiranga. Seu motor: 1.200 cm³.

A partir de 1959 começou a ser fabricado no País, já na unidade Anchieta, até 1986. Sua produção foi retomada em 1993 e durou até 1996. Ao longo de toda a sua história, o Fusca teve mais de 3,1 milhões de unidades vendidas no Brasil.

Durante esse período o Volkswagen Sedan teve versões com motor de 1.300 cm³ (a partir de 1967, com 45 cv brutos), 1.500 cm³ (introduzido em 1970, com 52 cv brutos, o que lhe rendeu o apelido de Fuscão) e 1.600 cm³ (em 1974, com dupla carburação, que rendia 65 cv brutos). O câmbio foi sempre manual de quatro marchas.

A história do Fusca no Brasil tem uma particularidade: o retorno da fabricação em 1993, sete anos após sua paralisação, em 1986. O Fusca foi o carro mais vendido no Brasil por 24 anos consecutivos, marca que foi superada apenas em 2011, por outro modelo VW, o Gol.

Mais informações:

Encontro de Veículos Antigos em homenagem ao Fusca. Dia 29 de janeiro, 15h30min, no Reserva Open Mall (Av. Washington Soares, 3000). Promoção: Flashbackers