Francês charmoso quer conquistar sua garagem

00:00 · 26.12.2016 por André Marinho - Editor

Design Visual do monovolume impressiona o público pela ousadia ( Fotos: André Marinho )

Comecei minha vida na direção em um carro inusitado. Um Ford Landau 1982. Grandão e com uma traseira enorme, não era dos mais indicados para aprender. Mas lembro que ele tinha um dos volantes mais leves que já tive oportunidade de manobrar nas ruas.

E olha que de 1982 para cá foram milhares de test drives. Mas ao avaliar durante 14 dias o desempenho do Citroën Aircross posso escrever sem medo de errar: a troca do sistema hidráulico pelo elétrico com assistência variável na direção resultou numa leveza incomum ao volante. Sem dúvida um dos destaques desse charmoso veículo francês fabricado em Porto Real, no Rio de Janeiro.

A primeira geração do carro foi lançada em 2010. Ele é produzido sobre a mesma plataforma do Citroën C3. Mais bonita, a vertente aventureira do C3 Picasso está na lojas da concessionária de Fortaleza Pigalle (Av. Washington Soares e Av. Heráclito Graça) em seis versões: São três de entrada: 1.5 Manual Start (c/ estepe interno e pneus de uso urbano), 1.5 Manual Live (c/ estepe interno e pneus de uso urbano) e 1.6 Auto Live (c/ estepe interno e pneus de uso urbano). Duas intermediárias: 1.6 Manual Feel (c/ estepe externo e pneus de uso misto) e a 1.6 Auto Feel (c/ estepe externo e pneus de uso misto). E a top de linha, 1.6 Auto Shine (c/ estepe externo e pneus de uso misto). Aqui testamos o C3 Aircross Manual Feel.

O motor é o conhecido 1.6 flex de 122 cv de potência a 5.800 rpm e 16,4 kgfm de torque a 4.000 giros e câmbio manual de cinco marchas e tração dianteira. A transmissão ganhou reescalonamento para conferir relações mais longas e favorecer o consumo, além de eliminar o ruído da versão anterior. Se antes o ponteiro chegava nas 4.000 rpm ao atingir 120 km/h, agora essa marca caiu para 3.500.

A direção leve deixou as manobras mais macias e a direção mais firme em velocidades mais altas. A suspensão, do tipo McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, ganhou nova barra estabilizadora e o carro agora segura melhor nas curvas. A outra mexida foi no ângulo de ataque que agora está 30% mais alto (23°). Bom para encarar os famosos buracos de Fortaleza.

De série: ar-condicionado, direção elétrica, trio elétrico, airbag duplo, freios ABS, acendimento automático dos faróis, faróis de neblina, indicador de troca de marchas digital, barras de teto longitudinal, estepe na tampa traseira com capa e rodas de liga leve de 16".

Por fora, além das novas linhas, há faróis redesenhados, luzes diurnas de LED e apliques de plástico preto na parte inferior que deixam o carro com a impressão de ser mais alto. O interior tem bom espaço para os ocupantes. Há predomínio de plástico no acabamento, estofamento com estampa inspirada nas calçadas de Ipanema e painel inferior "limpo".

O Citroën Aircross tem bom desempenho na arrancada, desenvolve bem e nas retomadas não perde fôlego. O câmbio manual é mole, tem fácil engate e vai agradar quem gosta de carros macios.

Entre janeiro e novembro de 2016, o modelo obteve 6.557 unidades vendidas no Brasil, um aumento de 51,4% em relação às 4.331 registradas no mesmo período de 2015.

Considerando somente o mês de novembro de cada ano, o aumento foi ainda mais expressivo: um crescimento de 86,1% (685 em 2016 ante 368 de 2015). Tudo isso em um período de forte retração no mercado automobilístico brasileiro, com vendas 20,8% inferiores.