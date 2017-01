Expectativas 2017

00:00 · 02.01.2017 por Camila Marcelo - Repórter

Dados da Fenabrave de janeiro a novembro de 2016.

O fechamento do ano ainda não foi divulgado oficialmente, porém é certo que o mês de dezembro não foi suficiente para salvar um 2016 de quedas. Promoções, feirões, negociações, tudo foi feito para diminuir o vermelho da venda de novos e seminovos, no entanto este foi um ano para ser esquecido.

Facelifts, mais equipamentos e produtos inteiramente novos fizeram parte dos eventos automotivos de 2016 e, em novembro, o Salão do Automóvel deu um "up" para reanimar o mercado, mas tudo o que se falou foi na palavra "crise" ao longo dos meses e no balanço do ano não poderia ser diferente.

"O mercado se apresentou como era esperado: em queda, todavia, a partir do último quadrimestre foi melhorando, porém não chegou a ser como foi nos anos passados, tivemos queda em torno de 50%. O fluxo de loja começou a melhorar a partir de outubro, mas, mesmo assim, não foi o desejado, nem o suficiente", pontua o presidente da Fenabrave do Ceará, Fernando Pontes. Em números, Fortaleza somou até o Natal quase 33 mil veículos, sendo uma média de 3.206 mensais. "Esperamos fechar 2016 com 36.112, veículos, o que é inferior a 2015, em torno de 19% menor", enfatiza. Mas, quando comparado ao âmbito nacional, a capital cearense está bem melhor. Por exemplo, teve um crescimento de 7,21% em relação a novembro, o Nordeste cresceu 6,68%, enquanto que o Brasil foi de 5,61%.

Plano B

Se com os novos, a venda melhorou apenas no segundo semestre, com os usados foi uma montanha-russa, com baixos, altos e algumas reviravoltas.

"O seminovo foi o que menos sofreu, ainda mais no primeiro semestre, quando foi de crescimento. O nosso produto passou a ser uma alternativa aos automóveis novos, muitos migraram aos seminovos, principalmente para os de zero até três anos de uso", destaca Everton Fernandes, vice-presidente do Sindicato dos Revendedores de Veículos da seção Ceará (Sindvel).

Se dependesse apenas desse nicho, terminariam no azul, com cerca de 9,6%. No entanto, o grupo com acima de quatro anos, que geralmente não afeta o volume total, impactou desta vez no resultado, especialmente no segundo semestre. A sua baixa foi na casa dos 12%, fazendo o geral no Ceará fechar na média de 8% negativos, mesmo com um mês de novembro positivo para todos os anos de usados no Estado.

Bons ventos

Neste ano, que começa praticamente hoje, a expectativa é de melhoras. "Esperamos um ano de retomadas, de crescimento, da volta de investimentos. Para 2017, a gente imagina que esse mercado vai estar mais equilibrado, a economia vai estar com um cenário mais positivo e a gente vai ter crescimento em todos os segmentos de seminovos", destaca Everton.

"Imaginamos os três primeiros meses de estabilidade e a partir do quarto mês deve haver crescimento de novos e seminovos, principalmente com oferta maior de crédito", completa. A previsão é crescimento de 8 a 9% com carros de até três anos e um mercado como um todo com alta de 6%.

Na verdade, a maior preocupação não é com este ano e, sim, já com o próximo, "porque as baixas vendas de veículos novos em 2016 vão impactar na oferta de seminovos em 2018. Mas, esperamos que até lá o mercado comece reagir", acrescenta.

Com os novos, o pensamento não é diferente para 2017. Acredita-se em uma estabilização na política econômica financeira do Brasil e, com isso, uma retomada de vendas.

"Há ainda uma grande demanda reprimida a ser trabalhada, tudo depende da credibilidade dos consumidores no rumo das políticas a serem implantadas", aponta Fernando.

Peças em alta

Setembro e outubro oscilaram para baixo o segmento de peças, mas de acordo com o presidente do sistema Sincopeças/ Assopeças, Ranieri Leitão, eles não têm muito o que reclamar, ainda mais porque houve a feira Autop em agosto para movimentar, com mais de R$ 100 milhões em negócios feitos.

"Foi um ano que eu considero satisfatório. Diferente de outros setores da economia, passamos um ano bem. Nós esperamos que com essas medidas que estão sendo tomadas pelo Governo Federal, a gente possa ter também um 2017 bom, acredito até que melhor que 2016", destaca.

E neste ano o calendário está recheado, com a feira Nortepeças, em Sobral, em maio e o Caripeças, em Juazeiro do Norte, em agosto. Além disso, tem feira de motopeças prevista para julho e ainda irão promover um fórum de debates de som e acessórios e de retíficas de motor ao longo do ano. Para completar, haverá a quarta edição da Missão Empresarial, o destino em vista é a França e Itália.