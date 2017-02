00:00 · 06.02.2017 por André Marinho - Editor

No cardápio dos participantes, carros fantasiados e raros, além de animação; no alto uma Rural diferente; acima à esquerda,o criador do Bloco, Paulo Fiúza e sua famosa Veraneio vermelha preparada para a festa; na direita, comboio de Fuscas, sempre uma atração à parte

Já virou tradição para quem gosta de carros raros e de folia: o Bloco Empurra que ele pega reúne mais de 150 veículos ao som de antigas marchas carnavalescas.

Neste ano uma diferença, não terá comboio de carros, a concentração será em frente ao Museu do Automóvel de Fortaleza, no bairro Guararapes. Quem informa é o mentor, criador e animador do Bloco, Paulo Fiúza, colecionador e realizador de eventos de antigos, o Classic Cars Fortaleza.

Nas contas dele, neste ano devem ir mais de 500 pessoas, com 150 a 200 carros raros. Dentre eles, Cadillacs, Bel Air, Veraneio 1968, Ford F-100 e F-1000, Variant, Jeep Willys, Chevrolet Opala e, claro, Fuscas muitos Fuscas.

E para participar não precisa fazer muita força. Basta ter um carro antigo e ir ao Museu do Automóvel, no dia 18 de fevereiro, a partir das 18h.

Lá uma banda com 10 componentes vai levar muita animação para a galera", garante o festivo Paulo Fiúza. A previsão é de muita festa até às 22h.

Uma camisa oficial foi criada para dar mais organização e brilho ao evento. Ela custa R$ 25,00.

A ideia de Paulo é de resgatar o antigo costume de carnaval da década de 60 e desfilar em carrearas pelas ruas das cidade ao som de marchinhas. O bloco "Empurra que ele pega" foi criado em 2009 na capital cearense e reúne muita gente que daria tudo para voltar ao tempo e reviver os antigos carnavais.

O interessante é que os carros estão todos fantasiados de acordo com o período carnavalesco, tornamos mais charmoso e alegre o momento.

Será a oitava edição do evento, sempre muito aguardados pelos colecionadores.

Dentre os destaques a Veraneio ano 1968 e um Cadillac anos 50. A Veraneio é uma espécie de xodó de Paulo Fiúza.

História

A Chevrolet Veraneio foi um utilitário esportivo (SUV) produzido pela Chevrolet do Brasil de 1964 a 1994, desenhada por Luther Stier, inspirado na Chevrolet Suburban americana. Inicialmente chamava-se C-1416 (nome usado até 1969). O modelo dispunha de quatro portas e podia acomodar até nove pessoas.

O motivo principal do sucesso desse automóvel foi sua utilização como viatura de polícia, e em alguns casos também, como ambulância, já que era o único veículo desse porte produzido no país. Também foi amplamente utilizado no meio civil.

Em 1965 ganhou câmbio com 1ª marcha sincronizada (relações: 2,667:1 / 1,602:1 / 1:1 / ré 3,437:1). As picapes C14 e C15 permaneceram com 1ª marcha seca até 1969)

A carroceria original foi produzida até 1989, quando foi re-estilizada para acompanhar as picapes da Série 20. Foi disponibilizada com motores de 4 e 6 cilindros em linha, movidos a gasolina, diesel ou álcool.

O modelo inicial foi batizado de C-1416 e trazia muitas evoluções sobre a antecessora: quatro portas, linhas mais atuais, suspensão dianteira independente e espaço mais amplo.

Em 1994, diante de modernas SUVs importadas como a Jeep Cherokee e a Ford Explorer, entre outras, foi descontinuada junto com a sua irmã menor, a Chevrolet Bonanza. Mas quem gosta do carrão não pode perder o Bloco Empurrra que ele Pega, pois ela estará lá toda fantasiada.

Mas informações

Bloco empurra que ele pega, dia 18 de fevereiro, no museu do automóvel de fortaleza. Informações e vendas de camisas no fone: 85-99608-3141

Carros na folia

Volkswagen fusca

Chevrolet veraneio

Jeep willys

Rural

Opala

Variant

Cadillacs

Bel air

F-100

F-1000