Em julho, os rebaixados vão movimentar a Arena Castelão

00:00 · 12.06.2017

A Arena Castelão vai lotar para a sétima edição do encontro Baixo CE, que está marcado para o domingo do dia 16 de julho. A previsão é reunir cerca de 1.700 rebaixados em um só lugar, com média de público de 8 mil pessoas, devido ao período das férias.

Entre as atrações de 2017, está a apresentação de manobras radicais sobre duas rodas do Pedrinho Wheeling Show e um espaço com maquiagem dedicado para as mulheres.

.Viciados em andar baixo

Além disso, contará com competição de rebaixados, a inscrição pode ser feita na hora por R$ 30,00.Entre as características eliminatórias está a calibragem mínima de 22 libras. As categorias são fixa, rosca, ar, entre as suas variações de tamanho de roda (de 13 a 20 polegadas), além da opção Extreme, que tem dimensão mínima aro de 17.

"A gente também vai premiar os melhores carros do evento entre os chora boy, performance e outros estilos", pontua Roger Oliveira, um dos organizadores. "A gente avalia limpeza, exclusividade, pintura, interno, som. Tudo a gente define, para ver qual é o melhor carro", competa.

O encontro começa às 9h e vai até 17h, com o ápice em movimentação de 12h às 16h. A compra pode ser antecipada custa de R$ 10,00 (pedestre ou acompanhante) a R$15,00 (carro ou moto com motorista). Na hora, passa para R$ 15,00 e R$ 25,00, respectivamente.

Crescimento

Liderado também pelo presidente do SS Club, o Baixo CE foi um sonho do Roger o qual virou realidade ao lado de dois amigos. "Eu sempre tive a intenção de fazer um evento, mas nunca a coragem de meter a cara e fazer. Então vieram dois amigos meus, o Elieser e Lincoln, que me procuraram para realizar o primeiro Baixo CE. As três na Cidade Fortal foram totalmente gratuitas, a entrada era só um quilo de alimento", lembra.

Depois de três edições na Cidade Fortal, as proporções aumentaram de 350 carros no primeiro evento em 2014 até mais de 800 no terceiro organizado. Por isso, decidiram crescer e invadir o entorno do Castelão, onde contou com mais de 1.200 automóveis e 1.500 pessoas circulando na estreia do local. A maior foi a quinta edição, com 1600 carros e 6 mil pessoas durante as seis horas de evento.

Além do lugar, mudaram também o formato. No início eram dois por ano e, a partir de agora, passará a ser só um por ano.

Mais informações:

7º Baixo CE

Local: Arena Castelão

Data: 16 de julho de 2017

Horário: 9h - 17h

Veículo e motorista: R$ 15/R$ 25

Pessoa avulsa: R$10 / R$ 15

Telefone: (85) 98865.7181