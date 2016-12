Elantra de cara nova

00:00 · 26.12.2016 por Camila Marcelo* - Repórter

O modelo está mais leve que o anterior, com chassi reforçado com 53% de aço de ultrarresistência. Além disso, está 40mm maior no comprimento, passando a ter 4.570 mm. Na estética, ganhou nova grade hexagonal e novo conjunto óptico

O prenúncio da nova geração do sedan Elantra iniciou ainda no ano passado e o lançamento estava previsto para setembro. Mas a Hyundai não deixou fechar o ano sem, como prometido, trazer o modelo renovado ao País ainda em 2016.

De frente, ganhou uma grade única e central, seguindo o estilo hexagonal, que a marca está implantando nos seus produtos, e que tem detalhes cromados a partir da versão intermediária.

Os faróis estão mais horizontais e retilíneos e os faróis de neblina agora não estão tão evidentes na dianteira. Na lateral é possível ver o diferente desenho das rodas de liga leve aro 16 e o retrovisor externo na cor da carroceria com luzes em LED integradas desde a Special Edition. Aliás, a partir dela a versão conta com maçanetas cromadas, faróis com acendimento automático, luzes de rodagem diurna em LED e frisos cromados no entorno dos vidros.

Na traseira, as lanternas continuam bipartidas, mas em novo formato e também mais horizontal, sem muitas curvas e sem invadir mais tanto a lateral. O LED só não está presente na Base, assim como no brake light e nas luzes de freio. Além disso, a parte inferior do para-choque ganhou um novo extrator de ar. Por dentro, os controles mudaram o visual: os de ar-condicionado, os do volante e os da multimídia. As saídas de ar receberam ainda uma modificação.

O motor é da mesma família do Creta, mas tem suas especificações diferentes. Ele é 2.0 flex de até 167 cv e obteve 30% de melhora na emissão dos níveis de poluição.

Na top, o interior possui pedaleiras esportivas em metal, painel de instrumentos em LED de 4,2" colorida (na intermediária é 3,5" mono) e 3 modos de condução

De série

O conforto que a gente espera do Elantra começa ao volante, sem esquecer de mencionar as trocas de marchas silenciosas do câmbio automático de seis velocidades. No entanto, esse conforto estende-se com mais propriedade aos itens internos apenas a partir da opção intermediária.

Na Base, para diferenciar-se no mercado conta só com painel de instrumentos com computador de bordo, piloto automático e ainda coluna de direção regulável em altura e profundidade. Por R$ 84.990, senti falta de uma multimídia, afinal ele só tem o sistema básico de rádio com CD.

No entanto, a partir da Special Edition o modelo fica bem mais interessante e competitivo no mercado. Os meus destaques são: ar-condicionado automático de duas zonas com saída para o banco de trás, central de entretenimento com tela sensível ao toque de 7" com GPS, câmera de ré e seis alto-falantes, entrada USB para carregar celular, sensor de chuva/estacionamento dianteiro e traseiro, acabamento em couro no volante, nos bancos, no câmbio e nas portas, airbags laterais e de cortina, banco do motorista com ajuste elétrico e apoio lombar e botão de partida sem chave.

Porém, devo destacar certamente o grande diferencial, na minha opinião: a abertura do bagageiro com sensor de aproximação, o qual muito facilita a vida de quem carrega compras e não tem mão disponível para apertar nem ao menos um botão no porta-malas ou muito menos para procurar a chave na bolsa para abrir. O seu preço é R$ 103.990.

E para valer a pena os R$ 11 mil a mais para a top de linha, a versão carrega de extra controle eletrônico de estabilidade, painel de instrumentos em LED colorida de 4,2", detector de ponto cego, farol com lâmpadas de xenônio HID com assistência inteligente de farol alto, teto solar elétrico, seletor de modo de condução, airbag de joelhos ao motorista e retrovisores rebatidos eletricamente. Todos os modelos vêm direto da Coreia do Sul e já estão disponíveis na concessionária.

*A repórter viajou a Florianópolis (SC) a convite da Hyundai

Ficha técnica

Motor: 2.0 flex

Potência: 167cv (e) a 5.500 rpm / 157 cv (g) a 5.500 rpm

Torque: 20.6 kg.F (e) a 4.700 rpm /

19.2 kg.F (g) a 4.700 rpm

Câmbio: automático de 6 velocidades shiftronic

Porta-malas: 513 litros

Tanque: 62 litros

Preços/versões:

Base - R$ 84.990

Special Edition - R$ 103.990

Top - R$ 114.990