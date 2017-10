Dupla da Honda de alta cilindrada com foco na performance

00:00 · 16.10.2017 por André Marinho - Editor

Incremento de potência máxima foi obtido por intermédio de uma nova caixa do filtro de ar com dutos mais largos que alimentam corpos de borboleta de 32mm

Desde a introdução no mercado brasileiro há três anos a naked Honda CB 650F e a esportiva CBR 650F se tornaram referências no segmento de alta cilindrada.

Produzidas na fábrica da Moto Honda da Amazônia, em Manaus (AM), tais motocicletas logo foram identificadas pelos especialistas como dignas herdeiras da estirpe inaugurada pela CB 750 Four, modelo que em 1969 deu início a uma era de alta tecnologia na qual os motores de quatro cilindros em linha Honda se transformaram em objetos do desejo e admiração dos motociclistas.

A mencionada Honda CB 750 Four foi sucedida por outros modelos inesquecíveis como a CB 900F Bol d'Or (1979), a CBX 750F (1983) e a CB 600F Hornet (1998), lendárias antecessoras das Honda CB 650F e CBR 650F que, nesta versão 2018, receberam aperfeiçoamentos pontuais que as mantêm na invejável posição de líderes tecnológicas do segmento de alta cilindrada no Brasil e no mundo.



Tanto a naked CB 650F como a esportiva CBR 650F tem altura do assento limitada a 810 mm do solo o que favorece a praticidade; a esportiva CBR 650F conta com uma nova carenagem que acentua o estilo esportivo

A versão do tetracilindro Honda de 649 cm3 que equipa tanto a naked CB 650F como a esportiva CBR 650F preserva o genuíno DNA dos "quatro em linha" da marca, onde o típico e fascinante urro de escape está aliado à performance superior, economia de exercício e extrema confiabilidade. A bancada dos cilindros inclinada 30º à frente, o câmbio verticalizado e o compacto motor de arranque situado atrás da bancada propiciou ao motor dimensões longitudinais contidas, favorecendo um posicionamento ideal no chassi.

O cabeçote DOHC (Double Over Head Camshaft) é dotado de comandos que acionam diretamente as quatro válvulas por cilindro.

Os pistões tem saia assimétrica que reduz o atrito com a parede dos cilindros, dotada de um tratamento de superfície destinado a favorecer a dispersão de calor e reduzir o consumo de lubrificante.

Arrefecido a líquido, nesta versão 2018 a potência máxima cresceu dos 87 cv a 11.000 rpm para 88,5 cv ao mesmo regime. O torque permaneceu de 6,22 kgf.M a 8.000 rpm, com câmbio de seis velocidades.

A CB 650F e CBR 650F estão disponíveis nas cores Vermelho e Azul Perolizado. Os preços públicos são: CB 650F (R$ 33.900,00) e CBR 650F (R$ 35.500,00), base estado de São Paulo.

Ficha técnica

Motor: 649 cm3 , tetracilindro

Potência: 88,5 cv a 11.000 rpm

Torque: 6,22 kgf.M a 8.000 rpm

Transmissão: seis velocidades

Pneus: esportivos medidas 120/70-ZR17 e 180/55-ZR17

Painel: completamente digital de display duplo

Preços: CB 650F (R$ 33.900,00) e CBR 650F (R$ 35.500,00), base estado de São Paulo, sem despesas com frete e seguro

Cores: Vermelho e Azul Perolizado

Garantia: 3 anos