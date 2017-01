DNA Kawasaki

00:00 · 09.01.2017 por André Marinho - Editor

Nova Ninja H2: muitos upgrades, incluindo novo pacote eletrônico da marca japonesa e também cuidado na suspensão; além disso uma edição limitada, H2 Carbon, com carenagens em fibra de carbono para uma experiência mais emocionante a bordo das máquinas de duas rodas ( Fotos: divulgação )

O lançamento da Ninja H2 2015 foi recebido com espanto. A colaboração em um nível sem precedentes entre companhias dentro do grupo Kawasaki, culminou com a produção de um modelo Supersport com Supercharger, único no mundo, o que comprova a proeza tecnológica da Kawasaki.

Inúmeras inovações de engenharia tornaram possíveis sua performance fenomenal. Sua manufatura e estilo requintados fizeram cabeças virarem e queixos caírem. Mas o que realmente impressiona é sua experiência sensorial única, oferecida aos que ousaram pilotá-la.

A combinação de aceleração intensa e dirigibilidade em nível de circuitos para modelos Supersport difere de qualquer máquina que um motor aspirado possa fornecer.

Para 2017, a nova Ninja H2 se beneficia de vários upgrades, incluindo o mais novo pacote eletrônico da Kawasaki, e o cuidado na ação da suspensão de alto padrão da Öhlins TTX (amortecedor traseiro).

Além disso, ao modelo padrão agora junta-se a Ninja H2 Carbon, uma edição limitada que traz carenagens em fibra de carbono. Os fãs da Ninja podem esperar uma experiência ainda mais emocionante.

Motor

No desenvolvimento do supercharger para a Ninja H2, os projetistas de motores de motocicletas da Kawasaki contaram com a colaboração de outras empresas do grupo, como a Gas Turbine & Machinery Company, Aerospace Company e a Corporate Technology Division.

Moto H2R de carbono tem visual super agressivo e desempenho para manter os motociclistas no foco das pistas

Ao desenvolver um supercharger específico para a Ninja H2, os projetistas conseguiram a máxima potência e a intensa aceleração que buscavam, sem as limitações dos produtos disponíveis no mercado automotivo.

Para oferecer aceleração intensa e velocidade máxima em uma gama nunca antes experimentada, era essencial que o motor fosse capaz de produzir grande potência mas mantendo um conjunto leve e compacto. Com exceção de pequenas diferenças internas e dos sistemas de admissão e escape ajustados para atender aos requisitos de emissão de poluentes para uso em vias públicas, o motor com supercharger é essencialmente o mesmo do modelo H2R para utilização em circuito fechado. Ao agregar um supercharger ao motor, a Ninja H2 conseguiu proporcionar uma potência máxima sem precedentes para um motor de capacidade cúbica similar a outras motocicletas superesportivas do mercado. Com um projeto "feito em casa", o imenso potencial deste motor tetracilíndrico altamente compacto e altamente eficiente de 998 cm³ é um testemunho do conhecimento combinado do grupo Kawasaki.

O projeto do quadro teve como metas assegurar o posicionamento estável em altíssimas velocidades, permitir excelente performance em curvas em um autódromo, e finalmente oferecer uma postura geral confortável.

O novo quadro de treliças fornece tanto a resistência para suportar a grande potência do motor com supercharger, como a flexibilidade balanceada para permitir estabilidade e maleabilidade para a pilotagem em alta velocidade. A suspensão dianteira de alta performance Kayaba AOS-II com separação entre ar e óleo e a suspensão traseira do tipo monochoque totalmente ajustável da Kayaba oferecem uma estabilidade fantástica.

O par de discos flutuantes Brembo de 330 mm de diâmetro e espessura de 5,5 mm entregam uma excepcional força de frenagem. Sem dúvida, uma motocicleta especial.

Ficha técnica H2

Motor: quatro cilindros em linha e 998 cc

Potência: 200 cv a 11.000 rpm

Torque: 13,56 kgfm de torque a 10.500 giros

Transmissão: manual, 6 velocidades

Tanque: 17 litros

Chassi: tubular de aço

Relação peso/potência: 1.1 kg/hp

Preço: R$ 90.556,00

Ficha técnica

Modelo: Ninja h2r Carbon

Motor: turbo, 4 cilindros, 998 cc

Potência: 310 cv

Válvulas: 16

Diamêtro decilindros: (mm)76.0

Relação de compressão: 3:1

Arranque: elétrico

Transmissão: semi automática

Chassi: tubular

Fonte: Kawasaki