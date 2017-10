Dia de acelerar super carros no Autódromo do Eusébio

00:00 · 16.10.2017 por Robério Lessa - Especial para o Auto

Neste mês, mais precisamente no dia 8 de outubro, o Autódromo Virgílio Távora, localizado na cidade do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi tomado por vários de automóveis que qualquer um gostaria de colocar para correr. A ocasião era a primeira edição do Race Cartel Track Day, um track day premium que contou com o patrocínio da concessionária Mercedes-Benz de Fortaleza, a Newsedan.

Para o evento, a empresa levou o modelo C63 S Coupe e a GLC 43 AMG Coupe para que seus convidados pudessem experimentar os dois exemplares da marca da estrela prateada. O evento contou ainda com representantes de outras marcas, como Porsche, Corvette, Mini, BMW, Audi, entre outras. Ao todo, estiveram na pista cearense 15 carros premium.

Estrutura

A pista tinha todo o aparato de segurança de uma competição oficial: sinalização, fiscais de pistas, comissários, direção de prova, brigada anti-incêndio, socorristas, ambulâncias e UTI móvel, era exigência da Federação Cearense de Automobilismo para liberar a prática esportiva que leva sua chancela.

Era um momento especial: um dia de sol, com pista limpa e cronometragem, tudo estava perfeito para experimentar o que um carro premium pode oferecer a quem assume o comando de seu volante.

Aos poucos, as máquinas iam ganhando os boxes e, antes que os participantes tivessem o primeiro contato com o traçado de 3km, um briefing foi feito para repassar informações sobre tomada, tangência, saída de curva, pontos de frenagem e demais dados sobre segurança e procedimentos na pista.

Detalhes do evento

Após o briefing os primeiros a entrar foram os que estavam ali pela primeira vez, e tiveram 30 minutos para reconhecer o circuito ao lado de um piloto instrutor.

Na sequência foi liberada a entrada dos demais, e o colorido dos carros, aliado ao ronco dos motores enchia o autódromo ao cruzarem as retas e contornarem as oito curvas.



Vai encarar? Em cima: o Porsche Carrera 911 GTS. Ele marcou a melhor volta nos 3 mil metros do traçado, com velocidade média de 123.128 km/h. Abaixo: uma Mercedes

Era um momento especial não só para quem a acelerava, mas também para o público que não sabia qual carro acompanhar em uma volta completa e rápida, claro.

Em um clima descontraído, os participantes, ao pararem nos boxes, checavam as marcas alcançadas, criando uma expectativa quanto a superar o tempo obtido e o do amigo.

A organização também providenciou a presença de uma empresa especializada em pneu e um posto de combustíveis para dar suporte.

A orientação era que cada participante completasse seis ou sete voltas, no máximo, e voltasse para os boxes a fim de aferir a calibragem dos pneus e poder voltar à pista com segurança.

O mais veloz na pista foi o Porsche Carrera 911 GTS número 44 que marcou a melhor volta nos 3000 metros do traçado em 1min19,867s a um média de 123.128 km/h.

Estrelas Mercedes

Dois carros que marcaram o evento foram o Mercedes-Benz C63 S Coupe e a Mercedes-Benz GLG 43 AMG Coupé. O primeiro é o modelo mais esportivo do Classe C, com motor V8 4.0 Biturbo de 510 cavalos. O outro foi a nova Mercedes-AMG GLC 43 Coupé, que se enquadra na categoria "crossover". Motor 3.6 litros, biturbo, V6, com 372 cv de potência. Dois foguetes.

Mais informações:

Confira notícias, fotos e vídeos exclusivos acessando o Blog do Automóvel blogs.Diariodonordeste.Com.Br/automovel