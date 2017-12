Dia de acelerar Audi

00:00 · 18.12.2017 / atualizado às 15:03 por André Marinho - Editor

Outro destaque foi o RS7 Performance, um sedan que tem tocada esportiva, com potência e estabilidade; motor V8 4.0 V8 biturbo, com 605 cavalos e 71,4 Kgfm de torque; associado a um câmbio automático de conversor de torque de 8 marchas

Fortaleza foi palco de uma edição especial do Audi Sport Experience. Desembarcaram na capital cearense cinco carros da linha RS, os superesportivos desejados da marca alemã.

Estavam na concessionária Audi Center Fortaleza para convidados os modelos Audi R8 V10 Plus, RS7 Performance, RS6 Performance, RS Q3, e o TTS. O trajeto urbano foi preparado por uma equipe comandada por Carlos Alencar, que selecionou as ruas e curvas da cidade Fortal, próximo da Praia do Futuro, para que o público acelerasse e sentisse a potência, torque e performance dos super carros.

A imprensa acelerou na sexta pela manhã. Tive acesso a dois carros. Primeiro o RS3, com motor de 367 cv de potência, câmbio com sete velocidades. Hatch esportivo e acelera de 0 a 100 km/h em 4,3 segundos.

É impressionante o torque e estabilidade. No caso do RS 3, o motor nem é tão grande, são 2.5 litros, distribuídos por 5 cilindros. A potência, ao contrário, é digna de motores bem maiores. São 367 cavalos, ou o equivalente a uma pequena frota de quase 5 unidades do Fiat Mobi, que tem 75 cv.

Em seguida peguei o volante do desejado carro do Homem de Ferro, o Audi A8, com motor V10, 5.2 litros e 610 cv de potência. Peguei e quase não soltava mais. O carro é emoção e adrenalina em cada curva e reta.

Interior de um foguete! O Audi R8, famoso por ser o carro do Homem de Ferro, no filme; foi o carro mais disputado pelo público para fazer o test drive

Em tempos de downsizing, um motorzão V10 aspirado tem seu valor. São 610 cv, literalmente montados nas suas costas. Os 55,1 kgfm de torque são entregues diretamente nas quatro rodas. Acelerar é como disparar um canhão, me senti um homem foguete! A plataforma é, em essência, a mesma da geração anterior, mas foi extensamente modificada com a aplicação de fibra de carbono no túnel central, na parede de fogo e nas colunas das portas.

Rebatizada de MSS, essa base também é usada pelo Lamborghini Huracán e deixou o novo R8 um pouco mais curto, baixo e leve que o antecessor.

Caravana do evento passou pelas principais capitais do Brasil; Fortaleza é a terceira do Nordeste e impressionou os organizadores

Muito bem organizada pela equipe local da Audi Center Fortaleza, o organizador nacional, Otávio Camarinha ficou impressionado com o público e com a qualidade do time cearense. Neste ano o evento passou por São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Vitória, Florianópolis, Campo Grande, Salvador, Recife e agora Fortaleza. Nesta semana será a vez de Teresina, Piauí e em janeiro, Manaus, Amazonas. Em 2018, o evento terá mais surpresas, mas a agenda ainda não foi divulgada.

Ficha técnica

Modelo: Audi R8 V10

Motor: 5.2 litros, V10

Potência: 610 cv

Torque: 57,1 kgfm a 6.500 rpm

Transmissão: automática, sete velocidades e dupla embreagem

Suspensões: independente com braços sobrepostos nos dois eixos

Pneus: 245/30 R20 na dianteira e 305/30 R20 na traseira

Comprimento: 4,42 metros

Peso: 1.555 kg

Preço: R$ 1.200.000