Detroit de revelações

00:00 · 09.01.2017 por Camila Marcelo - Repórter

Mix de segredos: Na BMW estavam o Concept X2 (topo), a nova Série 5 que chega no primeiro semestre no Brasil e o 530e iPerformance que será vendido a partir de março (acima à esquerda e à direita respectivamente). Já a Chevrolet, liberou o test-drive da nova Tracker pelas ruas de Detroit e a Volkswagen apresentou mais um modelo da família I.D. ( Fotos: Divulgação )

A contagem regressiva terminou. O caderno Auto aterrissou em Michigan, nos Estados Unidos, para conferir novidades e tendências do mercado automotivo no Salão de Detroit ou, em outras palavras, no North American International Auto Show (Naias). As portas abriram para imprensa hoje e segue até amanhã com mais de quarenta estandes. Para o público, estará disponível a visitação a partir de 14 de janeiro. Confira algumas das novidades desta 29ª edição.

A anfitriã Chevrolet foi além do estático e liberou a nova Tracker para test-drive pelas avenidas americanas. Já a Ford mostrou em primeira mão o protótipo do Fusion Hybrid autônomo de nova geração.

No design, segue a linha do Fusion atual, mas a proposta é operar sem volante, acelerador ou pedal de freio, para carona ou serviços de compartilhamento em uma área limitada. Ele faz parte do plano da marca de iniciar a produção em alto volume de um carro totalmente autônomo de nível 4 da SAE para operação comercial para 2021.

Falando em projetos, a Volks revela mais um modelo da família "I.D.", o qual teve o primeiro representante exibido no Salão de Paris em 2016, inspirado no Fusca. O novo elétrico terá dois motores, segue o estilo minivan e lembra muito a Kombi.

A Audi marca presença também com seu estande. Entre os destaques está a sétima geração do sedã BMW Série 5, com chegada ao mercado global a partir de 5 de fevereiro, inclusive com vinda ao Brasil. Além disso, em março de 2017, será a vez da sua variante híbrida plug-in passar a fazer parte da gama: o 530e iPerformance. Quando ativado o motor a combustão, o consumo de combustível é de 52,6 km/l e as emissões de CO2 equivalem a 44 g/km.

E no início do ano virá ainda a versão esportiva BMW M Performance: o M550i xDrive, que será o novo top de linha na Série 5. O motor é V8 com tração nas quatro rodas de demanda inteligente. E a Série 6 recebeu também uma atenção especial, com um novo conjunto de itens opcionais, que estarão disponíveis no segundo trimestre, a cor externa azul metálica e o pacote M Sport com uma nova opção de roda de liga leve de 20 polegadas e raios duplos.

Indo para linha de conceitos, a alemã mostrou o Concept X2, inspirado na tradição da marca com os coupés. Aliás, o que não faltou neste Salão de Detroit foram conceitos.