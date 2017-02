Cuidados antes das trilhas off-road são fundamentais

00:00 · 06.02.2017 por André Marinho - Editor

Comboio da Suzuki Sol; terrenos sem aderência, muita emoção pelo caminho e adrenalina estão no cardápio dos participantes das trilhas; mas fazer revisão no veículo é essencial antes de começar ( Foto: Arquivo ) Surpresas da natureza podem surgir pelo caminho; o ideal é sempre mapear o trajeto no GPS para que o comboio não seja surpreendido, mesmo assim, animais ou terrenos acidentados não programados podem surgir ( Foto: Arquivo )

Ter um carro com tração nas quatro rodas é um sonho para muita gente. Porém, antes de programar o passeio com a família na areia da praia ou nas trilhas, muitos cuidados devem ser tomados para não virar pesadelo.

Consultamos o especialista em organizar trilhas, germano barbosa, que trabalha na concessionária suzuki sol, de fortaleza. Ele e sua equipe, que conta também com paulo amaury e paulino rocha, têm experiência de mais de 15 anos em comboios off-road.

Para começo de conversa, germano indica que o condutor deve providenciar uma revisão geral do veículo antes da trilha. "como se fosse fazer uma viagem de férias, tudo deve ser verificado", indica. Calibragem dos pneus, chave de roda, macaco, lanterna, líquidos do sistema de arrefecimento, para-brisa, nível do óleo, sistema elétrico, motor e câmbio. Além disso, verifique se o sistema 4x4 está em perfeito funcionamento, o que só deve ser feito numa concessionária autorizada ou com um mecânico de confiança que conheça sistemas 4x4.

Outra dica é mapear no gps ou no programa "wiki loc" o caminho que será percorrido. "e com cuidado de não transitar em apas, áreas de preservação ambiental, as quais podem render multas e prejudicar a natureza e também os frequentadores de praias", lembra.

Feito isso, a dica é levar sacolas para colocar o lixo que vai ser usado durante a viagem. "comida, água, sucos, são bem-vindos e sempre comida leve, já que para quem leva crianças, o carro sacode muito e podem enjoar", aponta. Germano salienta que ingerir bebida alcoólica durante a trilha, pelo motorista, é totalmente ilegal e perigoso.

Ele lembra para os mais afoitos que toda passagem de água deve ser verificada com cuidado: "o condutor deve sair do veículo e ver a altura da área alagada para que não tenha buracos ou surpresas no caminho", diz. Caso entre água pelo cano de escape, acontece o famoso calço hidráulico, o que pode bater o motor e causar um prejuízo enorme.

Para quem for fazer trilha na praia, a orientação é consultar a tábua de marés para saber se a maré está cheia ou seca. "recomendo começar com a maré cheia secando, pois caso aconteça algum problema de pneu ou de motor, os participantes não serão surpreendidos", ressalta.

Equipamentos também são fundamentais. Germano lembra que alguns deles devem estar sempre no porta-malas para os passeios. São eles: compressor, calibrador, gps e cinta para rebocar e socorrer veículos que podem ficar atolados. Além disso, há as manilhas - elas servem para prender a cinta no veículo e evitar que se soltem.

Programação

Alguns raids estão programados pela concessionária Sol neste ano. O próximo será dia 11 de fevereiro, rumo a Praia das Fontes, um passeio "bate e volta" de um dia.

Já em maio, Germano cita que irá acontecer um passeio inesquecível: o Raid para Icaraizinho de Amontada, dias 29, 30 de abril e 1 de maio, com previsão de 30 carros.

Outro passeio imperdível será em setembro, o Raid Noturno para Pontal do Maceió, de 22 a 24 de setembro, perto de Fortim.

Por último, em dezembro, o Raid Solidário, dias 9 e 10 de dezembro, quando os participantes fazem doação de brinquedos para crianças carentes.

Carros off-road

Alguns exemplos de automóveis novos prontos para trilhas off-road leves: as picapes 4x4 Chevrolet S10, Dodge Ram, Ford Ranger e F-250, Mitsubishi L200, Nissan Frontier e Toyota Hilux; os SUVs Chevrolet Blazer (4x4), Jeep Cherokee, Mitsubishi Pajero Full, todos os modelos da Land Rover, Porsche Cayenne, BMW X5 e X3, VW Touareg, Toyota SW4, além dos crossovers Chevrolet Tracker, Suzuki Grand Vitara, Suzuki Jimny, Jeep Wrangler, Mitsubishi Pajero TR4 e Troller T4.

É importante também avisar alguém da família ou um amigo para onde está indo e a previsão de retorno. "Contar com a telefonia celular em trilha é uma temeridade, é fácil entrar em zonas de sombra onde nenhuma operadora tem sinal", lembra Germano.

É bom frisar que o carro estará sujeito a pequenas avarias na prática do off-road. Riscos na pintura, ocasionados pela lama, raspões na parte debaixo da carroceria e eventuais amassados na lataria.

Dicas:

1 - Revisão: Sempre fazer uma revisão geral do veículo antes da trilha

2 - Cuidar do meio ambiente: sempre levar lixeira dentro do veículo e não poluir no trajeto

3 - Mapear trajeto - Verificar com antecedência detalhes do caminho e mapear no GPS

4 - Sistema de arrefecimento e parabrisas - ver todos os líquidos do veículo, água do parabrisa, fluido do freio e nível do óleo

5 - passagem de água - sair do veículo e verificar profundidade do terreno alagado

6- Consultar tábua das marés - Trilhas na maré cheia secando