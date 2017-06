Conheça os “monstros” de Russo

00:00 · 12.06.2017

A necessidade de ter um meio de transporte mais rápido para ir até o trabalho, bem próximo de casa, fez Rusivetlon Ribeiro pensar em adquirir uma moto. Ele chegou a comprar uma cinquentinha, mas resolveu ir além disso e criar a sua própria motocicleta com base na sua Shineray. A inspiração veio da infância, de uma Indian que pertencia a seu pai quando tinha seus oito anos.

Sem experiência anterior, noção e nenhum curso técnico, meteu a mão na sucata, conseguiu várias peças de amigos, e em só uma semana finalizou a sua primeira criação. O estilo era “rabo duro”, bem à moda antiga, sem suspensão traseira, as molas se restringiam basicamente embaixo do selim. E as suas ferramentas iniciais foram reaproveitadas das compradas para dar manutenção nas máquinas da academia que administra.

Segunda cria

O primeiro resultado virou presente do filho (e não está mais atualmente com eles). Por isso, foi atrás de fazer a segunda criação, dessa vez remetendo à II Guerra Mundial. Mistura de muitas marcas, a moto tem motor 125 cc da Suzuki Intruder, roda traseira de 13 polegadas do Fiat 147, farol de milha da Hilux, suspensão dianteira de uma Titan, escapamento de uma mobilete, espelho retrovisor e guidão convencional de bicicleta. Já o chassi, fez inspirado em uma Harley 1952.

E para quem acredita que é fácil montar tudo só encaixando, saiba que só o tanque, por exemplo, demorou três tentativas para encontrar qual combinava melhor o estilo antigo e que cabia na estrutura. Depois de dois meses, ficou digno de monstro do Frankenstein, inclusive com a tonalidade verde, mas ficou bonita. Tanto que chama atenção por onde passa, sendo muito requisitada nos encontros de motos.

“Nos eventos que a gente vai, muitas pessoas convidam para passeios, aniversários dos motoclubes e faz o convite para se aliar a um clube. É interessante porque onde a gente chega com essas motos e eles pedem para tirar foto, perguntam como foi que adquirimos”, completa. Mal sabem que isso é só o começo. Afinal, já finalizou a sua terceira moto, a qual está aos cuidados do filho.

Maior cilindrada

Também direto de uma sucata, comprou uma Dafra Kansas e aproveitou o motor de 150 cc e o tanque, pelo fato de ser grande e arredondado como antigamente. O pneu dianteiro é de uma Bros e o traseiro é da Honda Hornet aro 17 com cubo da Sheldon. As molas são da Titan 125 e o chassi também foi feito do zero.

“Ela não prestava mais para ser recuperada. Disse que queria essa moto porque muitas peças dela têm o estilo antigo e iria servir para o modelo que eu queria criar. Mas, disseram que eu era um louco”, lembra. E em pouco tempo conseguiu finalizar, fazendo também sucesso nos encontros.<MC1> “Ela não é industrializada, não é feita em série, sempre vão ser únicas. É muito gratificante para mim e para o filho quando a gente vai no encontro e é reconhecido o trabalho da gente”, pontua Russo, apelido chamado desde criança.

Em produção

“Hoje é um hobby que está se tornando uma coisa séria e está despertando o interesse de outras pessoas que têm o sonho igual ao meu de possuir uma moto no estilo mais antiga”, destaca. Sim, as suas motos acabaram tornando-se vitrine para uma nova profissão, a de customizador. Atualmente, em sua garagem está fazendo dois quadros (chassis) e finalizando uma moto no estilo das suas. Para fazer do zero, precisa de uma moto antiga, geralmente sugere comprar no leilão do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) ou de sucatas, com no mínimo o motor funcionando, para aproveitar a parte elétrica.

Dependendo do pedido, do cliente colaborar encontrando as peças nas sucatas e lojas de autopeças, a duração leva de dois a três meses. Já o custo é cerca de R$ 2.500.

O começo foi pela curiosidade e também para resgatar as lembranças da infância, mas agora não é mais brincadeira, o curioso é que agora tem até uma coleção de tanques de motos em casa.

“O tempo está me ensinando, eu estou pesquisando, estudando”, afirma.

Mix de motocicletas

Junto e misturado

A militar (verde), entre seus elementos, estão roda traseira de 13 polegadas do Fiat 147, farol de milha da Hilux, espelho retrovisor e guidão convencional de bicicleta. Já na prateada, o pneu dianteiro é de uma Bros e o traseiro é da Honda Hornet aro 17 com cubo da Sheldon. ( Fotos: Camila Marcelo)

Mais informações:

Telefone: (85)98652.2767