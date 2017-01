Conheça os mais vendidos de 2016

00:00 · 09.01.2017 por André Marinho - Editor

Coreano Hyundai HB20 ficou em segundo lugar geral, com mais de 120 mil unidades vendidas em 2016, uma média de 10 mil carros mensais

De acordo com o levantamento realizado pela fenabrave - federação nacional da distribuição de veículos automotores, os emplacamentos de todos os segmentos somados (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros veículos) apresentaram queda acumulada de 20,29% em 2016, no comparativo com 2015. Ao todo, foram emplacadas 3.174.625 unidades em 2016, ante as 3.982.765 registradas no ano anterior.

Na comparação entre dezembro e novembro de 2016, o mercado automotivo apresentou alta de 14,32%. Foram emplacadas 298.917 unidades em dezembro, contra 261.479 em novembro. Já em relação a dezembro de 2015 (370.939 unidades), houve retração de 19,42%.

Dados

Conforme os dados apresentados pela entidade, os segmentos de automóveis e comerciais leves também apresentaram queda no acumulado do ano, com uma redução de 19,80% sobre o ano anterior, confirmando as projeções indicadas pela Fenabrave no último encontro com a imprensa. Ao todo, foram emplacadas 1.986.389 unidades em 2016, contra 2.476.823 em 2015.

Já no mês de dezembro (199.024 unidades) houve crescimento de 14,66% para os segmentos, se comparados ao mês de novembro (173.574 unidades). Com relação a dezembro de 2015 (220.590 unidades), o resultado aponta uma baixa de 9,78%.

Para o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, o mês de dezembro, tradicionalmente, apresenta um volume de vendas maior que os meses anteriores. "O resultado positivo em dezembro, que teve 22 dias úteis, foi reflexo de dois dias a mais de vendas em relação ao mês de novembro. Além disso, as promoções que foram oferecidas e o incremento do 13º salário no orçamento das famílias contribuíram para o resultado positivo do último mês de 2016", explicou.

Grande surpresa: em terceiro lugar, o Ford KA, que consegui boas vendas também ano passado, 76 mil unidades. Fotos: divulgação

O presidente da entidade avaliou o ano de 2016 como "o pior da história da Distribuição de veículos no Brasil nos últimos 11 anos". Segundo Assumpção Júnior, "este foi um dos setores da economia que mais sofreu com a crise econômica e política do País. O mercado retroagiu a volumes equivalentes aos anos de 2005 e 2006. Este resultado deve-se a fatores já comentados ao longo do ano passado, como a queda acentuada do PIB, incertezas geradas pela política, desemprego, baixo índice de confiança do consumidor e de investidores, entre outros", argumentou Assumpção Júnior.

Segundo o presidente da entidade, as incertezas nos cenários político e econômico, presentes em 2016, afetaram, diretamente, a concessão de crédito, fundamental para a Distribuição Automotiva. "Dificuldades como essas, agregadas ao baixo índice de confiança, fizeram com que as famílias e as empresas se retraíssem em relação ao consumo, retardando a tomada de decisão para a compra de veículos novos", completou Assumpção Júnior.

Previsões para 2017

Com base nos estudos realizados pela Fenabrave, o setor como um todo deverá apresentar crescimento moderado em 2017, chegando a 3,11% para todos os segmentos somados.

Para os segmentos de automóveis e comerciais leves, a expectativa é de alta de 2,4% sobre os resultados.

Já para caminhões e ônibus, a Fenabrave projeta crescimento de 3,15%, sendo 2,8% para caminhões, 4,40% para ônibus e 7,08% para implementos rodoviários.

O segmento de motocicletas, que vem sofrendo sucessivas quedas desde a crise de 2008, deverá apresentar alta estimada em 4,04%. Para tratores e máquinas agrícolas, a previsão é chegar a um crescimento de 13,5% em 2017, reforçado pelos bons resultados do agronegócio no País.

As transações de veículos usados, considerando todos os segmentos automotivos somados (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros veículos), apresentaram leve queda acumulada de 0,07% em 2016.

Top 10 2016 e as motos mais vendidas

1 - Chevrolet onix: 153.372

2 - Hyundai hb20: 121.616

3 - Ford ka: 76.616

4 - Chevrolet prisma: 66.337

5 - Toyota corolla: 64.740

6 - Fiat palio: 63.996

7 - Renault sandero: 63.228

8 - Fiat strada: 59.449

9 - Volkswagen gol: 57.390

10 - Honda hr-v: 55.758

Motos mais vendidas

1 - Honda cg 110: 224.212

2- Honda bros 160: 127.205

3- Honda biz: 80.397