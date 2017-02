Conheça os 10 usados mais vendidos do País

00:00 · 06.02.2017

Volkswagen Gol foi o líder de vendas de carros novos durante 27 anos; na pesquisa de usados ficou em terceiro lugar

Pesquisa realizada pela AutoAvaliar em 1.300 concessionárias e 20 mil lojas de carros usados do Brasil revelou os 10 autos seminovos mais procurados no ano passado. Na seleção, nenhuma surpresa gritante, porém duas curiosidades: dois carros que saíram de linha estão na lista. Da marca Chevrolet, o Celta e o Classic. E o SUV Tucson, da Hyundai figurou na nona colocação, o único não considerado "popular". Dos dez revelados, nove são populares e oito são da mesma categoria: hatch compactos. Apenas o já citado SUV coreano e o sedan Classic não fazem parte do mesmo segmento.

O líder de vendas de usados é o Fiat Palio. Com muitas vantagens, como baixo custo de manutenção, peças baratas e fáceis de encontrar, simples de consertar, o carro da marca italiana é um "best seller" desde seu lançamento no Brasil em 1996. Em 2014 foi o novo mais vendido do Brasil, desbancando a liderança de 27 anos seguidos do Volkswagen Gol.

Em segundo lugar, uma quase "surpresa": o Ford Fiesta. O hatch é um projeto global, sendo fabricado e comercializado em vários lugares do mundo.

É vendido em vários lugares da Europa, América, Ásia, Oceania e África. Mais de 16 milhões de unidades já foram vendidas desde o lançamento, o que torna o Fiesta o terceiro veículo mais vendido da Ford atrás apenas do Escort e da F-series. No Brasil, não está entre os dez novos mais vendidos, o Ka é o da marca que está na lista.

Fiat Palio lidera na pesquisa como o carro usado mais vendido do Brasil; modelo foi lançado em 1996 e continua vendendo bem



Em terceiro lugar, um carro que durante 27 anos foi líder de vendas no Brasil: o Gol. Lançado em 1980, é considerado um dos maiores sucessos da Volkswagen do Brasil de todos os tempos. É também o primeiro e único modelo brasileiro a ultrapassar a marca de 5 milhões de unidades produzidas até hoje. Robusto, é idolatrado pela excelente conjunto motor e câmbio.

Em quarto, outro da Volkswagen, o Fox. Pequeno por fora e grande por dentro, tem muito espaço interno e agrada muito a família.

Em quinto lugar, outro "best seller" que deixou órfãos: o Chevrolet Celta. Confiável e de baixa manutenção, o carrinho também bebia pouco combustível. Mas, seu substituto cumpre bem seu papel, o Onix é o novo mais vendidos do Brasil.

