Conheça o Clube do Jimny Ceará e sua história de trilhas

00:00 · 17.09.2018 / atualizado às 09:39 por Camila Marcelo - Repórter

Começou com oito integrantes em outubro de 2017 e agora conta com 113 participantes, entre homens, mulheres, jovens e pessoas com muita experiência off-road A versatilidade do seu tamanho, de ser compacto para manobrar no asfalto e valente no fora de estrada, atrai adeptos ao carro. Além disso, conquista por manter a posição do 4x4 mais barato do País ( fotos: arquivo pessoal )

O sucessor do Samurai no Brasil chegou em 1998. Mesmo com 15 anos de trajetória no País, foi só com a nacionalização em 2013 que o Jimny começou a ganhar a fama mantida até hoje de baixinho valente.

Em Fortaleza, a concessionária apostou nos passeios off-roads para mostrar que de frágil só tem a aparência. No começo, de acordo com o consultor de vendas da Suzuki Sol, Germano Barbosa, os donos de caminhonete desconheciam o modelo e a capacidade do Jimny. O início foi de bullying, porém o modelo foi mostrando habilidade e que tamanho não é documento, conquistando muitos fãs na capital. "No começo éramos poucos, cerca de dez carros, mas foi aumentando e teve o Raid e Adventure Day, além do Suzuki off-road, evento nacional, os quais movimentaram o mercado do modelo e sua divulgação", completa.

No entanto, os passeios promovidos pela concessionária local não foram suficientes. O Adventure Day é a cada três meses e o Raid acontece somente quatro vezes ao ano. Por isso, oito proprietários de Jimny resolveram montar um grupo e aumentar a periodicidade de reuniões entre eles. "Nós vimos a necessidade de chamar mais gente, deixar o pessoal mais unido. Começou com oito pessoas, atualmente estamos com 113 participantes no clube do Jimny Ceará", destaca o presidente e fundador Ives Dias Sampaio

A motivação é trocar dicas de personalização, de experiências de pilotagem e manutenção, fora conhecer novos donos de Jimny no estado. "A gente tenta fazer encontros mensais, porém nem sempre é possível. Já passeios acontecem a cada dois ou três meses", completa. Já embarcaram para Parajuru, Águas Belas e Icaraizinho de Amontada, todas no litoral cearense, nesse primeiro ano de existência do clube. Em outubro, a celebração de aniversário será em Canoa Quebrada. A data de comemoração da fundação é dia 22 do próximo mês, mas o período do evento ainda não está fechado devido a estudo das marés.

E para 2019, o plano é ultrapassar os limites do Ceará e fazer trilha no Jalapão, em Tocantins, e Lençóis Maranhenses, no Maranhão.

Quanto ao perfil do clube, há jovens e pessoas com muita experiência no 4x4. Independente da idade ou do gênero, dividem o carinho pelo Jimny e a fixação em fazer o fora de estrada. É o caso do Marcel Assef, que faz os passeios do próprio grupo e de outros clubes também. Ou também do participante Valdir Coelho Filho, o qual, acompanhado da esposa, escolhem as viagens de férias baseadas nos trechos off-road. E mesmo quando querem só asfalto, não abandonam o carro na garagem. "Tenho caminhonete, mas prefiro muitas vezes andar nele porque é menor, o Jimny é fácil de manobrar. É o melhor custo-benefício", pontua Marcel.

No Brasil, são cinco versões e um clube com as portas abertas para receber os novos e antigos adeptos do Jimny.

Ficha técnica

Motor: 1.3 litro, 16V, a gasolina

Potência: 85cv a 6000 rpm

Torque: 11,2 kgf.M a 4100 rpm

Câmbio: manual de cinco marchas; tração 4x4 com reduzida

Tanque: 40 litros

Versão/Preços:

4Work - de R$ 69.990

4All - R$ 70.990

4Work Off Road - R$ 77.990

4Sport - R$ 78.990

4Sport Desert - R$ 85.990