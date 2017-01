Conheça as dez motos mais vendidas do País em 2016

00:00 · 16.01.2017 por André Marinho - Editor

Acima o segundo lugar, a Honda Bros, outra com motor 180 monocilíndrico e primeiro modelo do mundo a usar o sistema flex combustível, com tecnologia nacional fotos: divulgação

Depois de um ano difícil, com o crescimento econômico do país emperrado, o Setor de Duas Rodas fechou 2016 com saldo negativo frente a 2015.

Mas, dez produtos caíram no gosto do consumidor no ano passado. E das dez mais vendidas, oito motos da marca Honda conseguiram excelentes vendas nas autorizadas

Na primeira colocação ficou a Honda CG 160. Líder em vendas no Brasil, modelos receberam novidades no meio do ano passado em seu visual e reforçam o conceito de esportividade e beleza para o uso cotidiano. O motor permanece o monocilíndrico OHC (Over Head Camshaft), quatro tempos, arrefecido a ar, com injeção eletrônica PGM-FI (Programmed Fuel Injection). Versátil e de baixa manutenção, a capacidade cúbica é de 162,7 cm³ e segue os conceitos da Honda de eficiência de combustão e economia, além da baixa emissão de poluentes.

Em segundo, a Bros 160. Sinônimo de economia, resistência, versatilidade e baixa manutenção, a Honda apresenta a versão 2017 da NXR 160 Bros para consolidar ainda mais a liderança em vendas no segmento trail. Entre seus destaques, o modelo 2017 compartilha de novas cores vermelhas e o inédito azul (versão ESDD) e preto e branco para versão de entrada, além da motorização de 160 cm³ de maior potência e torque, aliado a um desempenho que possibilita seu uso mais amplo aos motociclistas que buscam por uma motocicleta confiável, prática e econômica ao dia a dia.

Primeiro modelo no mundo a utilizar o sistema Flex (etanol e gasolina), a NXR 160 Bros se destaca por proporcionar conforto e facilidade de pilotagem em um modelo de baixa cilindrada. Seu motor é o monocilíndrico OHC (Over Head Camshaft) com capacidade de 162,7 cm³, arrefecido a ar e tecnologia Flex One. A potência é de 14,5 cv a 8.500 rpm quando abastecido com gasolina e 14,7 cv, também a 8.500 rpm com etanol. O torque é de 1, 46 kgf.M a 5.500 rpm (etanol).

Em terceiro, a Honda Biz 125. Produzida em Manaus (AM), é uma scooter moderna, com espaço para o compartimento localizado sob o assento do piloto (porta-capacete) e um novo layout para o painel de instrumentos. Prática, econômica e com baixo custo de manutenção, o modelo agrada aos mais variados estilos e idades e pode ser utilizado por toda a família. A partir do modelo 2016, a Honda Biz 125 ganhou três anos de garantia sem limite de quilometragem, com fornecimento gratuito de óleo em sete revisões, o que a torna o único modelo em seu segmento com este benefício.

Destaque entre as dez, está outra produzida em Manaus, a PCX. Ela é a única scooter na categoria até 200cc com 3 anos de garantia mais sete trocas de óleo grátis, uma exclusividade Honda para o segmento. Com baixo custo de manutenção, representa uma excelente opção para quem busca um modelo econômico, com design avançado e diferenciais que atendam às expectativas do público.

Bem acima o Scooter Honda Biz, muito disputada por quem gosta de conforto e praticidade no dia a dia; na esquerda, Honda Pop 110i, com injeção eletrônica; e a unica de marca diferente da Honda entre as top 5, a Shineray

Em quinto lugar, a única no Top 5 que não é da Honda e uma surpresa. Uma moto da chinesa Shineray XY 50. Uma bicicleta moto fabricada pela marca de mesmo nome, lançada em 2009 no Acre para o mercado brasileiro, com motor de 50cc. É bastante eficiente no trânsito, pois, pelo seu pequeno tamanho, cabe até dentro de um buraco na avenida, lugar que os carros evitam.

Mercado

Para 2017, no entanto, a ABRACICLO - Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares - projeta estabilidade dos negócios do segmento de motocicletas, com crescimentos de 2,2% na produção e 66,1% nas exportações, enquanto as vendas no atacado e varejo devem registrar quedas de 4,1% e 1,1%, respectivamente.

Na comparação mensal, a produção de motocicletas do penúltimo mês de 2016 registrou retração de 1,7% frente a outubro. Saíram das fábricas 70.320 motocicletas contra 71.520 no mês passado.

No acumulado dos onze meses desse ano, foram fabricadas 854.839 unidades, o que corresponde a uma queda de 29,5% em relação a igual período de 2015, com 1.212.075.

As vendas no atacado - das fabricantes para a rede de concessionárias - se mantiveram estáveis em relação ao décimo mês do ano, passando de 59.136 para 58.974 unidades. De janeiro a novembro, foram comercializadas 801.563 motocicletas, o que corresponde a um recuo de 28,5% ante 2015 (1.120.680).

Segundo Marcos Fermanian, presidente da ABRACICLO, a expectativa é de atingir os mesmos resultados de 2016 neste ano, mas, com o impulso do Salão Duas Rodas, que será realizado em novembro e que deverá dar novo fôlego ao setor.

Top 10

1 - Honda CG 160: 224.212 unidades

2 - Honda Bros 160 - 127.205 unidades

3 - Honda Biz - 118.798 unidades

4 - Honda Pop 110i - 80.397 unidades

5 - Shineray XY50 - 47.780 unidades

6 - Honda CG 125 - 36.528

7 - Honda CG 150 - 33.195

8 - Honda CB Twister - 24.598

9 - Honda PCX 150 - 22.539

10 - Yamaha YBR 150 - 21.885

