Conheça a Kombi do futuro

16:03 · 10.01.2017 / atualizado às 19:22

A nova era da mobilidade elétrica está começando e a Volkswagen está pronta para defini-la com o conceito I.D. BUZZ. A marca apresentou nesta terça (9), no Salão de Detroit (NAIAS 2017), a Kombi da nova era com o conceito de veículo multiuso elétrico com autonomia de 600 km.

“Em 2025, queremos vender um milhão de carros elétricos por ano, tornando a mobilidade elétrica a nova marca registrada da Volkswagen. A partir de 2020, iremos lançar nossa família I.D., uma nova geração de carros totalmente elétricos e totalmente conectados. Eles serão acessíveis para milhões de pessoas”, afirma Herbert Diess, presidente do Conselho de Administração da Marca Volkswagen.

Com o veículo conceito I.D. BUZZ, a empresa exibe em Detroit a variação em equipamentos na Kombi do futuro com:

tração nas quatro rodas;

motores elétricos nos eixos dianteiro e traseiro;

modo de condução totalmente autônomo (I.D. Pilot);

nova geração de indicadores e controles;

cockpit convencional não existe mais;

itens como o sistema de informação e entretenimento e as funções do ar-condicionado são controlados por meio de um tablet removível;

touchpad (superfície de toque), uma espécie de volante multifuncional sensível ao toque.

Veículo terá autonomia de 600 km

O I.D. BUZZ, na Kombi do futuro, pode ser reabastecido de forma indutiva ou numa estação de recarga de energia. Com uma potência de carga de 150 kW, são necessários cerca de 30 minutos para recarregar até 80% da bateria.

“O I.D. BUZZ é o MPV (multipurpose vehicle - veículo multiuso) da próxima geração. Ele é baseado na nova Plataforma Modular Elétrica (MEB) e oferece conforto e muito espaço para longas viagens. Sua autonomia elétrica, pelos critérios do NEDC, chega a 600 quilômetros”, explica Dr. Frank Welsch, membro do Board da Volkswagen responsável por Desenvolvimento.

Há quatro meses, a Volkswagen apresentou o irmão menor do I.D. BUZZ no Salão de Paris: o I.D. – um carro elétrico compacto que será lançado em 2020, com autonomia de até 600 quilômetros. O I.D. será o primeiro carro a entrar em produção baseado na nova plataforma MEB, para veículos elétricos.

A versão do I.D. BUZZ apresentada em Detroit alcança 100 km/h em cinco segundos e sua velocidade máxima é limitada a 160 km/h.