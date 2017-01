Compass, o fenômeno

00:00 · 16.01.2017 por André Marinho - Editor

Terceiro veículo da Fiat Chrysler a ser produzido no Nordeste, na cidade de Goiana, Pernambuco, o Compass é um SUV premium que vai agradar muito a família brasileira.

Estava ansioso por testar o modelo em longa duração. Por dez dias convivi com o carro em viagens para Maranguape (26 km de Fortaleza), Maracanaú (35 km de Fortaleza) e também na área urbana da capital.

O saldo é mais que positivo. Surpreende o bom acerto de suspensão, espaço interno e conforto ao dirigir e também para os passageiros. O carro é um verdadeiro fenômeno de vendas. Desde que foi lançado tem tido excelente retorno e fila de espera na concessionária. Tanto que pedem até 90 dias para atender os clientes.

Ele foi destaque da primeira semana de 2017, tendo 869 unidades vendidas no Brasil e ficou na 9ª colocação geral. Entrou pela primeira vez no top 10 - o que não deixa de ser impressionante para um carro cujos preços começam acima de R$ 100 mil reais.

Com essa colocação, o Jeep Compass se tornou também o SUV mais vendido do Brasil, superando o Honda HR-V (16º mais vendido - 656 unidades) e o Jeep Renegade (19º no ranking geral - 597 unidades emplacadas na semana).

Por dentro e por fora: Espaço interno excelente para cinco pessoas, conforto, visual moderno e desempenho na cidade e na estrada fazem do Compass uma boa opção para a família brasileira que quer um SUV moderno para o cotidiano. Fotos: divulgação

Em Fortaleza o retorno em vendas também é muito bom. Na concessionária local Newsedan, não param de chegar clientes ávidos em conhecer o carro, seja na versão com motor flex, ou na versão a diesel.

Mas, vamos tratar aqui do teste que fizemos com o modelo em sua versão flex. O desempenho do motor Tigershark 2.0 l é bom, sendo acoplado com a transmissão automática de seis velocidades.

De acordo com a Jeep, apesar de ser aspirado, 86% do torque já está disponível na faixa de 2 mil rotações por minuto. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 10,6 segundos, com velocidade máxima de 192 km/h, também segundo dados de fábrica.

Este motor foi lançado nos Estados Unidos em 2013. Para poder receber o etanol brasileiro, foram feitas modificações nos pistões, velas, válvulas de admissão e escape, bronzinas e chicotes. Como é de praxe, a potência com o combustível vegetal aumentou de 160 cv para 166 cv.

O câmbio automático é o mesmo do Renegade e da picape Toro. Ele faz trocas suaves e sem trancos.

O acerto de direção, suspensão e posição de dirigir lembram bastante o Renegade. E isso faz do Compass um modelo gostoso de dirigir.

Abastecido com gasolina, o SUV registrou no teste consumo rodoviário de 9,6 km/l. Nos dados oficiais do Inmetro, ele faz 10,5 km/l.

Ainda com gasolina, a média urbana é de 8,1 km/l. Com etanol, as marcas são de 5,5 km/l na cidade e 7,2 km/l na estrada.

Na versão que testamos, Longitude, um excelente nível de equipamentos, que justifica cada real cobrado pela Jeep. Há ar-condicionado digital de duas zonas, acesso sem a chave e partida por botão, central multimídia com tela de 8,4 polegadas, câmera de ré, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampas, rodas de 18 polegadas e freio de estacionamento elétrico.

É possível adicionar teto solar panorâmico e dois kits. Na segurança inclui airbags laterais, de cortina e de joelho para motorista. O Premium inclui sensores de luz e chuva, retrovisor interno antiofuscante, bancos de couro e som da marca Beats. Aliás, o sistema sonoro me agradou muito, é excelente e sem distorções.

Não testamos o carro no off-road para conferir suas qualidades nas trilhas. Mas, pelo que já conversamos com alguns donos ele agrada, porém não nas trilhas mais radicais, tendo em vista que não tem opção de 4x4 com reduzida.

Ficha técnica:

Motor: 2.0 flex

Potência: 166 cv/170 cv

Transmissão: automática, 6 velocidades

Comprimento: 4,42 m

Entre-eixos: 2,64 m

Largura: 1,82 m

Altura: 1,65 m

Peso: 1.717 kg

Porta-malas: 410 litros

Consumo: 7,5 km/l (cidade) com gasolina/5,5 km/l (cidade) e 7,1 km/l (estrada) com etanol

Preço: R$ 111.990 (versão longitude flex, completa)