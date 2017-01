Autostop: Top 10 das marcas

00:00 · 09.01.2017

Historicamente quatro grandes dominavam o mercado brasileiro há décadas. Fiat, Chevrolet, Volkswagen e Ford. A hegemonia chegou ao fim. Em 2016, a Chevrolet ficou em primeiro lugar (345.874 unidades), a Fiat em segundo (304.980) e a Volkswagen em terceiro (228.456). Em quarto lugar a grande surpresa: a coreana Hyundai (197.850) ultrapassou a Ford (180.242) que ficou em sexto. E em quinto, a japonesa Toyota (180.416), com um desempenho espetacular. Em sétimo a Renault, com 150.032 vendidos.

Marcas

Em oitavo lugar, a japonesa Honda, que vendeu 122.541. Em nono, outra japonesa, a Nissan, com 60.908. Em décimo, a norte-americana Jeep, com 59.046 unidades. Em décimo primeiro, a francesa Peugeot, com 25.824. Em décimo segundo, a Mitsubishi, com 24.876.

Premium

No acumulado do ano, a Mercedes-Benz venceu a briga no mercado premium: teve 13.155 unidades vendidas. Em segundo lugar, outra alemã, a BMW, com 11.857. A Audi ficou na terceira colocação, com 11.599. E em quarto lugar, a Land Rover, 6.688.

Sim

Projeto VAMO

De parabéns a Prefeitura de Fortaleza pelo VAMO (Veículos Alternativos para Mobilidade) que já está com novos estações pela cidade com veículos elétricos para serem compartilhados pela população

Não

Triste sina

O Nordeste tem o segundo maior número de mortes em acidentes de trânsito, atrás do Sudeste. Três das piores cidades com mortes por 100 mil habitantes no Brasil, estão no Nordeste: Presidente Dutra (MA), Sobral (CE) e Barbalha (CE).

"Minha alucinação é suportar o dia-a-dia, e o meu delírio é a experiência com coisas reais"

Belchior

Cantor e compositor

Honda WR-V

Já agendado um workshop da japonesa Honda sobre o novo carro da marca, o WR-V, que será lançado no Brasil até o final de fevereiro. É um SUV que vai custar mais barato que o HR-V e que será feito na mesma plataforma do Fit. Primeira apresentação do carro foi no Salão do Automóvel de São Paulo.

Guia Automotivo

Muitas novidades estão sempre preparadas para mais uma temporada do programa que mostra os carros do jeito que você gosta em fevereiro. Novos quadros, lançamentos, test drives e cobertura completa do Salão de Detroit, nossa repórter Camila Marcelo vai mostrar todas as novidades do evento. Aguardem!

Wedson Motos

Destaque na coluna hoje para Wedson Almeida, que comanda bem a Wedson Motos, com motos novas e seminovas multimarcas, no bairro Maraponga