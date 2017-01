AutoStop: Novo sedan Fiat: Tipo?

00:00 · 30.01.2017

Principais concessionários da marca italiana foram convocados em fevereiro para reunião na fábrica, em Betim, Minas Gerais, para sugestões para a campanha do novo carro da marca que vai substituir o Linea em março. A dúvida permanece em relação ao nome: será Tipo, como na Europa? Vimos o carro no Salão de Paris, em setembro, e ele tem atributos para concorrer em igualdade com os rivais Corolla e Civic. Aliás, um dos concessionários locais, o amigo Alberto Figueiredo, também viu o carro e disse da semelhança com um BMW, o que concordamos. Aguardem novidades!

Renault

Novo carro da marca francesa, Captur, será lançado dia 14, em São Paulo. Revelado no Salão paulista, em novembro, o SUV médio vai concorrer com Honda HR-V e Jeep Renegade, além de Ford EcoSport. Fabricação será em Curitiba, Paraná. Nossa equipe estará lá para mostrar tudo para você. Em breve, mais detalhes do evento.

Ranger versão

A picape Ford ganhou participação no segmento de picapes médias em 2016, mostrando a boa aceitação especialmente no segmento diesel, onde a picape da Ford teve crescimento mais acentuado, da ordem de 20%. O lançamento do modelo 2.2 Diesel com transmissão automática contribuiu para impulsionar as vendas.

Cursos automotivos

Renault jangada Na imagem, o gerente de vendas Ermando Ciriaco, que atende sempre bem os clientes da marca Renault na concessionária top

São ofertados dois cursos agendados e de muito interesse para o setor. "Qualidade na Gestão do Setor Automotivo", com a consultora Sandra Jucá, de 13 a 17 de fevereiro, e o "Comunicação Assertiva para Profissionais de Venda", com a instrutora Izabel Bandeira, também de 13 a 17 do próximo mês. A iniciativa é do Sistema Sincopeças/Assopeças. Para mais detalhes e informações basta ligar para (85) 3206-6191 ou mandar um e-mail para educacao@ssa-ce.Com.Br Participem!

Sim

Chuvas

Que lindo o céu do Ceará com as chuvas. Tomara que os açudes se inundem de água e levem muita esperança para o nosso sofrido sertão. Cada vez que chove, os olhos do sertanejo se inundam da verde esperança de dias melhoras. Vamos torcer...

Não

Chuvas

Quando chove é bom ficar atento na hora de dirigir. Manter distância do carro da frente e também dos que ficam do lado, na lateral. Qualquer mudança brusca de faixa pode resultar em derrapagem, o que pode tornar em acidente um simples passeio

Audi A3 sedan

Um dos modelos de maior sucesso da Audi em todo mundo, o Audi A3 Sedan já está na concessionária Audi Center Fortaleza, na versão 1.4 Flex com novo design de faróis, lanternas, grade e para-choques, tornando o carro ainda mais atraente. O A3 Sedan continuará sendo oferecido nas versões Attraction e Ambiente.

"O Brasil não é para principiantes"

Antônio "Tom" Carlos Brasileiro de Almeida Jobim (1927 - 1994) Cantor, compositor