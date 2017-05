00:00 · 06.02.2017

Newsedan é ouro starclass pela mercedes-benz Mais uma vez concessionária ganha certificado! Na imagem, Rodrigo Carvalho, Vinicius Jr , Gabriel leite e Luiz Teixeira

A Lexus atingiu em 2016 os melhores resultados de vendas e participação de mercado no segmento de automóveis premium no Brasil, desde o início de suas operações no País, em 2012. Enquanto o mercado automotivo de luxo apresentou retração de 28,9%, a Lexus Brasil registrou aumento de 12,7% (453 unidades) em emplacamentos na comparação com 2015, atingindo market share de 0,9%. No Ceará a marca é representada pela Newland que tem um espaço vip criado para atender esse público seleto e no último sábado realizou test drive.

Porsche

Marca alemã revela o novo Panamera próximo dia 16 em São Paulo. Equipe de imprensa reduzida, mas o Diário do Nordeste estará presente e vai mostrar tudo para você. O carro está em sua nova geração com mais tecnologia e velocidade. O evento foi pensado para ter experiências com a marca, test drive e uma surpresa na pista.

EcoSport

Nova caixa de marcha da EcoSport será automática e não mais automatizada. Visualmente está muito parecida com o Edge e terá opção de pneu pendurado no porta-malas ou não. Motor e preço não foram divulgados. Previsão de lançamento ainda neste primeiro semestre, mas nada confirmado oficialmente pela marca.

Salão de Genebra

A 87ª edição do Salão Internacional do Automóvel de Genebra, a ser realizada entre os dias 9 e 19 de março, no Palácio de Exposições Palexpo, na cidade suíça, servirá de palco para a estreia mundial do novo BMW Série 5 Touring e do novo BMW M4. A nova versão do Série 5 tem duas versões são movidas a gasolina: um quatro cilindros, 2.0 litros, com 252 cv e torque de 350 Nm; e um seis cilindros, 3.0 litros, com 340 cv e 450 Nm de torque. As outras duas são a diesel - em breve chega no Brasil.

Sim

Nova Discovery

Jornal Diário do Nordeste foi o único do Ceará a ser convidado para o lançamento global em test drive do Land Rover Discovery, em Los Angeles, Estados Unidos, próximo dia 16 de fevereiro. Cobertura completa você vai ver no caderno e no Guia Automotivo.

Não

Endurecimento

Com a mudança no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o motorista que atingir 20 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ficará por, no mínimo, 6 meses com o documento suspenso (antes era de 1 mês). Fique esperto e evite multas

Vendas em janeiro

As vendas de veículos começaram 2017 com queda de 5,1% em janeiro na comparação com mesmo mês do ano passado ao somarem 147,2 mil emplacamentos contra os 155,2 mil, entre leves e pesados, apurados em janeiro de 2016. Considerando o volume de dezembro, que foi de 204,3 mil veículos, houve recuo de 27,8%, segundo a Fenabrave.

Mais valem duas pedras no meio do caminho do que uma pedra no rim"

Falcão, humorista