Auto Stop: Toyota lidera no mundo

00:00 · 16.01.2017

A Toyota voltou a ser a maior montadora do mundo. Depois de ter perdido o cargo para a Volkswagen, no meio do ano passado, a japonesa retornou ao posto que tinha no início de 2015, com a produção de 150.000 veículos a mais do que a alemã nos últimos 12 meses.

A Toyota produziu globalmente 10.08 milhões de unidades, enquanto a Volkswagen entregou 9.930.600 unidades no mesmo período. A norte-americana GM permaneceu em terceira com 9,8 milhões de veículos. De acordo com a empresa OICA, Toyota assumiu o primeiro lugar em 2008.

Curso gratuito

O Sest Senat Fortaleza está com inscrições abertas para o curso de Especialização para Condutores de Veículos de Transporte de Produtos Perigosos, que acontece de 23 a 26 de janeiro de 2017, das 18h às 22h, em sua sede (Rua Dona Leopoldina, 1050- Centro). O curso é gratuito para os trabalhadores do setor de transporte com vínculo.

Curso 2

Ele custa R$ 90,00 para a comunidade em geral. Informações: 3304-4111. O Curso é previsto pelo artigo 15 do Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos (RTPP), segundo programa aprovado pelo CONTRAN, por proposta do Ministério dos Transportes, que atualmente é a Resolução Nº 168/04 do CONTRAN.

Encontro de antigos

No mês dedicado ao Fusca, anote em sua agenda, dia 28 de janeiro Encontro de Carros Antigos promovido pelo Flashbackers, comandado com maestria por Neandro Nascimento. Será no Reserva Open Mall, 3000, a partir das 15h30min, com entrada gratuita. Estão previstos mais de cem carros e não só Fuscas estão convidados. Neandro explica que motos incrementadas também estarão no evento e uma atração musical que será confirmada. Para mais detalhes, fiquem ligados em nosso site.

Sistema sincopeças/assopeças

Destaque para o aniversariante deste mes, Ranieri Leitão, o competente presidente do Sistema Sincopeças/Assopeças Ceará

Sim

Investimento SK

Próximo dia 26 será inaugurada sede da SK Automotive em Fortaleza, na BR 116. São 40 centros de distribuição estrategicamente posicionados pelo País, atendendo todo o território nacional. Atua nas linhas leve, comercial leve, pesada, injeção diesel, acessórios e moto

Não

Revisão do veículo

Muitos revisam o motor, pneus e esquecem de conferir o para-brisa. As palhetas dos limpadores devem ser sempre verificadas e substituídas a cada ano ou quando observado que a limpeza do vidro não está boa. Fique atento também ao reservatório de água

Financiamentos

2016 fechou com 4.654.014 veículos financiados, entre autos leves, motos e pesados. Resultado mostra queda de 12,4% em relação a 2015. Os usados tiveram melhor desempenho que os novos. No ano foram financiados 2.913.930 usados, recuo de 2% ante 2015, enquanto os novos somaram 1.740.084 unidades, recuo de 25,6%.

"Eu acho que o meu trunfo mais forte, de longe, é o meu temperamento. Eu tenho um temperamento vencedor"

Donald Trump

Presidente eleito dos EUA