00:00 · 09.07.2018

Novo carro - Volkswagen O novo T-Cross enriquece o portfólio de SUVs na China e na América do Sul. Previsto para chegar em novembro no Brasil Ford Crasa Na imagem David Rios, gerente de vendas da Crasa Sul Washington Soares, com o sucesso EcoSport

Após mais de um ano de discussões e negociações, o governo finalmente liberou o Rota 2030, programa de desenvolvimento da indústria automotiva nacional que substitui o Inovar-Auto, encerrado no fim de 2017, e cria o conjunto de regras, diretrizes, incentivos e exigências para o setor nos próximos 15 anos. A Medida Provisória (MP) que autoriza o estabelecimento do programa foi assinada de forma açodada no início da noite da quinta-feira, 5, pelo mandatário-tampão da República, Michel Temer. O Rota 2030 esperava aprovação desde 2017.

T-Cross

Aguardado com expectativa nas concessionárias, Volkswagen divulga na Europa 1º teaser do novo T-Cross. O T-Cross está pronto para inaugurar um novo formato de SUV da marca Volkswagen. Apresentado em 2016 no Salão de Genebra como um estudo antecipado, a versão de série está agora trilhando o seu caminho em direção à produção. T-Cross, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace e Touareg serão agora os cinco formatos de SUVs da marca na Europa.

Lexus

Está em exposição até o dia 13, na loja Newland da Av. Washington Soares o LC 500h, híbrido que participou do filme Pantera Negra. Sem previsão de venda no Brasil, o modelo híbrido traz sob o capô um motor a gasolina 3.5 V6 com 299 cv e 35,5 kgfm, além de um propulsor elétrico associado à bateria de íons de lítio - o conjunto oferece a potência combinada de até 354 cv. O cupê vai de zero a 100 km/h em menos de 5 segundos. Custo estimado se fosse vendido: R$ 1 milhão.

Rota 2030

Após uma dúzia de promessas e adiamentos, o governo foi obrigado a correr para assinar a MP na quinta, 5, por causa das eleições de outubro - a legislação eleitoral dá como prazo o dia 7 deste mês para adoção de programas desse tipo que podem ser interpretados como propaganda de governo. O setor não conseguiu tudo que pleiteava - principalmente a fórmula de descontos de impostos em troca de investimentos em pesquisa.

Rota 2030

A MP segue para o Congresso, que tem até 120 dias para votar - após esse prazo perde validade. O instrumento contempla as linhas do programa com três medidas: requisitos mínimos de eficiência energética e segurança veicular; criação de contribuição financeira destinada ao desenvolvimento da cadeia de autopeças; e o "Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Veículos".

Tauá Raros

Depois da linda Carreata da Copa, quando todos estavam de verde amarelo, inclusivo os carros, de 13 a 15 de julho acontece o I Encontro de Autos Antigos de Tauá, no Parque da Cidade. Além dos carros raros expostos, visitação turística, gastronomia e música fazem parte do roteiro. Quem informa é o diretor social João Júlio do Museu do Automóvel de Fortaleza. Será um momento especial para a cidade e também para os participantes, com lindos veículos raros.

Maverick

O Ford Maverick, carro que foi o sonho de consumo dos jovens nos anos 1970, completou 45 anos de lançamento no Brasil. O cupê esportivo teve uma vida curta no mercado nacional, apenas seis anos, tempo suficiente para conquistar muitos fãs que até hoje admiram o seu carisma e estilo arrojado. Claramente inspirado no Mustang, o Maverick foi lançado em 1969 nos Estados Unidos com 579.000 unidades vendidas no primeiro ano.